중장기 입찰 로드맵 발표…올해부터 10년간 총 55GW 규모

[헤럴드경제=배문숙 기자]정부가 올해부터 2035년까지 10년간 매년 4.0GW(기가와트) 이상 규모로 해상 풍력발전 경쟁입찰을 실시하기로 했다. 4.0GW는 대형 원자력발전소 3기 설비용량과 맞먹는다.

기후에너지환경부는 30일 서울 서초구 한전아트센터에서 이호현 2차관 주재로 열린 해상 풍력발전 업계와 간담회에서 이같은 ‘해상풍력 중장기 입찰 로드맵’을 발표했다.

기후부는 작년 12월 ‘해상풍력 기반시설 확충 및 보급계획’을 통해 2030년까지 10.5GW 규모 해상 풍력발전 설비를 준·착공하고 2035년까지 누적 설비용량 25GW를 달성한다는 목표를 제시한 바 있다.

이번 로드맵은 이 목표를 위한 일정표인 셈이다. 로드맵에 따르면 정부는 올해부터 2030년까지 5년간 28GW 등 2035년까지 총 55GW 규모로 해상 풍력발전 경쟁입찰을 실시한다. 매년 4.0GW 이상 규모로 입찰을 실시하는 것으로 이는 영국·독일·네덜란드 등 해상 풍력발전 선진국에 준하는 수준이라고 기후부는 설명했다.

55GW를 가운데 31GW는 2033년까지 ‘고정가격 경쟁입찰’ 방식으로 추진한다. 재생에너지 공급 의무자에게 정해진 가격으로 20년간 재생에너지공급인증서(REC)를 공급할 사업자를 선정하는 방식이다. 나머지 24GW는 2031∼2035년 정부가 지정한 발전지구를 대상으로 경쟁입찰을 실시한다.

정부는 입찰 경쟁률이 2대 1은 되도록 해 계약단가가 인하되도록 할 방침이다.

또 2027년 ‘재생에너지 공급 의무화 제도’(RPS)를 폐지하고 정부 주도 장기 고정가격 계약시장제로 재편하려는 만큼 이에 맞춘 경쟁입찰 운영 방식을 올해 하반기 업계와 협의해 마련하기로 했다.

이 차관은 “해상풍력은 탄소중립과 에너지 안보, 전력수요 증가에 대응하기 위한 핵심 전원”이라며 “안정적인 입찰 물량과 예측가능한 제도 운영을 바탕으로 해상풍력 보급을 확대하겠다”고 강조했다.

이어 “이를 통한 규모의 경제를 달성하여 해상풍력의 산업·가격 경쟁력을 지속적으로 높여나가겠다”고 덧붙였다.