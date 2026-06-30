AI 전환 추진 기업에 최대 30억원 대출 초기 투자 부담 큰 기업 AX 지원

[헤럴드경제=서상혁 기자] IBK기업은행은 국내 중소·중견기업의 인공지능(AI) 기술 개발과 시스템 도입 가속화를 위해 ‘AI 대전환 도약대출’을 출시했다고 30일 밝혔다.

지원 대상은 기술 혁신과 AI 전환을 추진하는 중소·중견기업이다. 기업당 최대 30억원 이내에서 운전·시설자금을 지원하며 최대 1.5%포인트의 대출 금리 감면 혜택도 제공한다. 총 5000억원 한도로 공급될 예정이다.

이 상품은 미래 고부가가치 산업에 자금을 공급하는 ‘생산적 금융’을 실현하고 AI 산업 생태계의 성장을 뒷받침하기 위해 마련됐다.

기업은행은 자금 조달에 어려움을 겪는 AI 기술기업과 관련 후방산업 기업의 성장을 지원하는 한편 초기 투자 부담이 큰 AI 도입기업들의 성공적인 AI 전환(AX)을 돕는 데 집중할 계획이다.

기업은행은 글로벌 시장 진출을 지원하는 혁신·벤처 대상 ‘IBK창공 실리콘밸리 스케일업 프로그램’도 진행한 바 있다. 기업은행의 미국 현지 네트워크를 활용해 총 9개 기업에 멘토링을 제공했다.

기업은행 관계자는 “AI 대전환이라는 산업 환경 변화 속에서 중소기업이 새로운 성장 기회를 확보할 수 있도록 이번 상품을 마련했다”며 “앞으로도 중소기업의 경쟁력 강화를 위해 생산적 금융의 역할을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.