[헤럴드경제=나은정 기자] 미국프로야구 메이저리그(MLB) 슈퍼스타 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)의 데뷔 시즌 ‘전 세계 1장 한정’ 루키 카드가 공개 경매에서 약 40억원에 가까운 가격에 팔렸다.

MLB닷컴은 30일(한국시간) 오타니의 MLB 데뷔 시즌인 2018년 발행된 루키 카드가 공개 경매에서 256만2229달러(약 39억7000만원)에 낙찰됐다고 보도했다.

이 카드는 미국 스포츠 카드 제작사 톱스가 내놓은 프리미엄 라인인 ‘톱스 크롬’ 시리즈 가운데 최상위 희귀 모델인 ‘슈퍼프랙터’ 버전이다. 황금색 특수 반사 패턴이 적용됐으며, 전 세계 단 한 장만 제작되는 ‘1-of-1’ 한정판이다.

이번에 낙찰된 오타니 카드는 감정 등급 10점 만점에 9.5점을 받았다.

경매 회사 골딘은 이번 낙찰가가 공개 거래 기준 오타니 루키 카드 중 역대 최고가라고 설명했다.

오타니는 2018년 로스앤젤레스 에인절스 유니폼을 입고 메이저리그에 데뷔했다. 첫 시즌부터 타율 0.285, 22홈런, 61타점을 기록, 투수로도 4승 2패 평균자책점 3.31을 올리며 멩활약해 아메리칸리그 신인왕에 선정됐다.

이후 오타니는 MLB를 대표하는 슈퍼스타로 성장했고, 그의 한정판 수집품 가격도 함께 치솟고 있다.

오타니는 올 시즌 타자로는 타율 0.294 17홈런 47타점, 투수로는 8승 2패 평균자책점 1.58을 기록 중이다.