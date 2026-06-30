팹 공사 한창 용인·청주 포함 1100조 AI DC 구축 2035년까지 1000조 투입 전국 AI 팩토리로 ‘글로벌 AI 수출국’

최태원 SK그룹 회장이 대한민국을 AI(인공지능)를 소비하는 나라에서 수출하는 나라로 전환하겠다는 비전을 밝혔다. AI(인공지능) 생태계 핵심 인프라인 AI 팩토리를 전국에 구축해 글로벌 AI 수출국으로서 기반을 다지기로 했다.

폭발적인 AI 반도체 수요에 대응하기 위해 1100조원 규모 반도체 투자 전략도 공개했다. 현재 팹(Fab) 공사가 한창인 용인과 청주 추가 투자는 물론 서남권을 새로운 생산거점으로 정해 400조원을 투입하기로 했다.

최태원 SK그룹 회장은 29일 청와대에서 진행된 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 “대한민국은 왜 AI를 해야 하는지, 어떤 목표로 AI를 사용해야 하는지” 질문하며 “사회 고비용을 획기적으로 줄이고 국민경제를 성장시키기 위해 지능을 생산하는 AI 팩토리가 필요하다”고 강조했다.

그러면서 그는 “담대한 비전과 철저한 준비를 바탕으로 글로벌 AI 생태계를 리드해 나가도록 하겠다”며 “AI의 미래는 대한민국에서 만들어낼 것”이라고 강조했다.

AI 모델 학습과 추론 수요가 증가하면서 고성능 컴퓨팅 인프라 확보가 국가 AI 경쟁력 핵심 과제로 부상하고 있다. AI 데이터센터는 대규모 연산 능력을 제공하는 핵심 인프라이자 로봇과 피지컬 AI, 헬스케어를 뒷받침하는 기반 시설 역할을 한다.

최 회장은 “SK텔레콤을 주축으로 15GW(기가와트) AI 데이터센터를 각 지역에 구축할 계획을 갖고 있다”며 “SK가 만드는 AI 데이터센터는 대한민국 ‘AI 내셔널 인프라스트럭쳐’가 될 수 있다고 생각한다”고 강조했다.

SK그룹은 AI 데이터센터 구축에 2035년까지 1000조원을 투자할 예정이다. 1단계로 전력과 부지를 갖춘 지역에 5GW 규모의 AI 데이터센터를 단계적으로 구축하고 수요와 투자 여건을 고려해 2035년에 추가 10GW 규모의 AI데이터센터를 순차적으로 확대할 계획이다.

SK텔레콤은 현재 AWS(아마존웹서비스)와 함께 2027년 하반기 가동을 목표로 울산 AI 데이터센터를 건설 중이며 이달 초 엔비디아와 공동으로 차세대 AI 데이터센터인 AI 팩토리 구축 계획도 발표했다.

AI 데이터센터 투자가 전세계적으로 확대되면서 AI 반도체 수요도 덩달아 폭증하고 있다. SK하이닉스는 이에 대응하기 위해 생산능력 증대를 추진한다. 1100조원을 들여 용인·청주·서남권 투자 계획을 발표했다. 내년 초 1기 팹 첫번째 클린룸 가동을 앞둔 용인 반도체 클러스터 완공 시점을 앞당기고 청주를 낸드플래시를 중심으로 하는 AI 반도체 거점으로 키우기로 했다.

최 회장은 “메모리 반도체는 이미 극심하게 부족하고 지나친 공급 부족은 높은 가격 상승과 더불어 미래 시장을 축소시킬 우려가 존재한다”며 “이를 위해 2045년 완공 예정이던 용인 반도체 클러스터를 12년 앞당기기로 했다”고 밝혔다.

2033년 4번째 팹 건설을 마칠 용인 반도체 클러스터는 이후 생산 설비와 장비 투입까지 고려해 600조원 투자가 예상된다. 청주에는 100조원을 들여 낸드 신규 팹을 짓고 고대역폭메모리(HBM) 후공정을 담당하는 첨단 패키징 역량도 강화한다.

특히 주목 받은 건 서남권 신규 투자 계획이다. 최 회장은 “용인 클러스터 조성에만 9년이 걸렸다”며 “반도체 공장은 대규모 부지·전력·용수·인력이 필요한 만큼 제반 여건을 충족하는 서남권에 400조원을 투자해 새로운 클러스터를 조성하고자 한다”고 밝혔다.

SK하이닉스는 대규모 부지 확보를 최우선으로 고려해 서남권을 신규 클러스터 건설 지역으로 택했다. 정부와 지자체에서 인프라 구축에 적극적인 의지를 드러내고 있는 점도 긍정적인 요인이다. 구체적인 지역은 인프라 여건과 부지 확보 상황을 종합적으로 고려해 관계 기관과 협의를 거쳐 확정할 예정이다.

이정완 기자