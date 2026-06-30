DB증권, AI 협업 도구 ‘두레이’ 도입 NHN클라우드·NHN두레이 구축협약

NHN클라우드와 NHN두레이가 DB증권의 전사 업무환경 전환을 지원한다. 금융권 보안·규제 요건에 맞춘 전용 인프라와 협업 SaaS를 증권사 전사 업무 시스템에 적용하는 사례로, NHN클라우드와 NHN두레이의 금융권 공략에도 속도가 붙을 전망이다.

NHN클라우드와 NHN두레이, DB증권은 업무 혁신을 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 30일 밝혔다.

협약에 따라 DB증권은 NHN두레이의 올인원 AI 협업도구 ‘두레이’를 전사에 도입한다. 구축 사업은 올해 하반기 시작해 연내 오픈을 목표로 진행된다.

두레이는 메일, 프로젝트 관리, 메신저, 전자결재, 근무관리 등 기업 협업에 필요한 기능을 통합 제공하는 서비스다. 이번 구축에는 구독형 AI 서비스 ‘두레이AI’도 함께 적용된다. 두레이AI는 메일, 메신저, 위키 등 협업 기능에 AI를 결합한 서비스로 챗GPT, 제미나이, 클로드 등 여러 대규모언어모델(LLM)을 지원한다.

금융권 보안 요구에 맞춰 전용 인프라 분리 서비스도 도입된다. 고객사 전용 환경을 제공해 금융권 규제에 대응하면서 두레이와 두레이AI를 활용할 수 있도록 하는 방식이다.

한편 NHN클라우드는 DB그룹의 IT서비스 계열사인 DB Inc.와도 금융권 클라우드·AI 업무환경 확산을 위한 협력에 나서고 있다. NHN클라우드는 최근 DB Inc., NHN두레이와 전략적 업무협약을 맺고 금융·보험·제조 분야 고객을 대상으로 신규 디지털 전환 사업 기회를 공동 발굴하기로 했다. 박혜림 기자