장애인고용공단, 전국 26개 기관서 ‘찾아가는 상담 서비스’ 운영

[헤럴드경제=김용훈 기자] 장거리 이동이 어려운 장애인 구직자들이 거주지 인근에서 전문 취업상담을 받을 수 있는 ‘찾아가는 상담 서비스’가 운영된다.

한국장애인고용공단은 30일 원거리 거주 장애인의 취업지원 서비스 접근성을 높이기 위해 전국 26개 기관에서 ‘찾아가는 상담 서비스’를 운영하고 있다고 밝혔다.

이 서비스는 공단 지사나 지역본부가 없는 지역에 거주하는 장애인 구직자를 대상으로 한다. 현재 전국 고용센터 등 26개 기관에서 주 1회 또는 격주 1회 정기적으로 상담을 진행한다.

상담을 통해 장애인 구직자는 공단 직원과 1대1로 ▷구직등록 ▷취업알선 ▷장애인 취업성공패키지 참여 안내 등 개인별 맞춤형 취업지원 서비스를 받을 수 있다. 장애 특성과 희망 직무를 고려한 취업지원 제도 안내는 물론, 필요 시 직업훈련과 취업알선 등 후속 지원도 연계된다.

공단은 이번 서비스를 통해 그동안 상담을 받기 위해 먼 거리를 이동해야 했던 장애인 구직자들의 시간적·경제적 부담이 줄어들고, 지역 간 고용서비스 격차도 완화될 것으로 기대하고 있다.

상담 가능 기관과 운영 일정은 한국장애인고용공단 홈페이지 채용정보 게시판에서 확인할 수 있으며, 장애인서비스신청포털을 통해 상담을 신청할 수 있다.

한국장애인고용공단 관계자는 “거리와 이동의 제약으로 취업지원 서비스를 이용하기 어려웠던 장애인 구직자들이 보다 가까운 곳에서 전문 상담을 받을 수 있도록 운영하고 있다”며 “앞으로도 장애인 구직자의 서비스 접근성을 높이고 지역 간 고용서비스 격차를 줄일 수 있도록 현장 중심의 지원을 지속 추진하겠다”고 말했다.