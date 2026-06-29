[헤럴드경제=김주리 기자] 인천의 한 상가건물에서 추락한 40대 외국인이 건물 외벽의 에어컨 실외기에 매달린 채 구조됐다.

28일 인천 부평경찰서와 인천소방본부에 따르면 이날 오전 10시 40분께 부평구 부평동의 한 6층짜리 상가건물 5층 외벽 실외기에 한 남성이 매달려 있다는 신고가 119에 접수됐다.

신고를 받고 출동한 경찰과 소방당국은 건물 아래에 에어매트를 설치한 뒤 5층 출입문을 강제로 개방해 구조 작업을 벌였고, 신고 접수 약 23분 만에 미얀마 국적의 A(47)씨를 무사히 구조했다.

조사 결과 A씨는 건물 6층에 있는 미얀마 종교 기도원에서 추락하는 과정에서 5층 외벽에 설치된 에어컨 실외기에 걸려 매달려 있었던 것으로 파악됐다.

경찰은 주변 관계자들의 진술 등을 토대로 A씨에게 정신질환이 있는 것으로 보고 응급 입원 조치했다.

A씨는 추락 과정에서 발목을 다쳤지만 생명에는 지장이 없는 상태인 것으로 전해졌다.

경찰과 소방당국은 정확한 추락 경위와 당시 상황을 추가로 확인하고 있으며, 관계자 진술 등을 토대로 사고 원인을 조사할 방침이다.