삼성·SK, 반도체·데이터센터 초대형 자금 투입 ‘국민보고회’서 베일 벗어…AI 패권 선점 용인 반도체 클러스터 가동 시점도 앞당겨져 피지컬 AI 핵심 거점으로는 영남권 부상

[헤럴드경제= 김현일 기자] 삼성전자와 SK하이닉스가 호남권에 제2의 반도체 클러스터 조성을 포함한 초대형 투자 계획을 29일 발표한다. 향후 10년간 총 2000조원 규모로 추산되는 이번 투자는 갈수록 격화하는 글로벌 인공지능(AI) 패권 경쟁에서 주도권을 선점하는 데 초점이 맞춰져 있다.

AI 시대 핵심 인프라로 부상한 반도체와 데이터센터를 비롯해 이를 뒷받침할 배터리, 디스플레이, 적층세라믹커패시터(MLCC), 기판 등 소재·부품까지 총 망라하는 대규모 프로젝트로 국가 AI 경쟁력을 끌어올리겠다는 계획이다.

▶‘전공정+후공정’ 투자로 거대 반도체 생태계 조성=정치권과 재계에 따르면 이날 오후 이재명 대통령 주재로 청와대 영빈관에서 열리는 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에는 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장이 직접 참석, 총 2000조원 규모로 예상되는 양사의 투자 계획을 발표한다.

양사의 이번 투자를 두고 글로벌 반도체 패권 경쟁에서 주도권을 놓치지 않는 동시에, 이번 초호황을 반도체 밸류체인의 확장과 제조업 고도화의 기회로 삼겠다는 의지가 반영됐다는 분석이 나온다.

호남 반도체 클러스터가 삼성전자와 SK하이닉스를 포함해 최대 반도체 팹(공장) 10기 규모가 될 경우, 이는 경기 용인 반도체 클러스터에 맞먹는 수준이다. AI 반도체 수요 폭발로 공급난이 장기화하는 상황에서 경기도 용인에 이어 호남에 추가로 대규모 반도체 클러스터를 조성해 메모리 쇼티지(공급부족) 사태를 해소한다는 전략이다.

당초 반도체 후(後)공정 패키징 기지가 들어설 것이란 관측이 나왔지만 양사는 고용 창출 및 경제 효과가 더 큰 전(前)공정 팹(fab·공장)을 구축하기로 했다. 이로써 설계·장비·소재 협력업체가 함께 집적되는 거대한 반도체 산업 생태계가 구축될 전망이다. 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 4~6기의 팹을 지을 것이란 전망이 나온다. 일반적으로 팹 1기당 건설 비용은 최소 60조원으로 추정된다.

반도체 연구개발(R&D) 인력과 석·박사급 전문인력 등 고급 인재의 유입은 물론 산학협력과 전문인력 양성 기반 확대도 기대된다.

▶충청권에 패키징 시설 확대…서남권 잇는 반도체 벨트=삼성전자의 영업이익이 향후 3년간 1500조원 규모로 전망되고 반도체 초호황이 2030년까지 이어질 것이라는 전망 속에 이런 대규모 산업 생태계는 우리나라 반도체 산업의 글로벌 초격차 유지를 위한 강력한 토대가 될 것으로 기대된다.

삼성전자가 반도체 투자를 넘어 첨단 소재·부품 산업 투자까지 주도하는 것은 제조업 전반의 경쟁력 강화를 통해 국가 경제 차원의 시너지 창출로 이어질 수 있다는 관측도 나온다. 삼성전자는 충남 천안과 아산 온양에도 후공정 패키징 기지를 추가로 신설하는 등 서남권을 잇는 반도체 벨트가 윤곽을 드러낼 전망이다.

아울러 삼성디스플레이의 충남 아산·천안 사업장에도 투자를 단행해 중소형 유기발광다이오드(OLED) 사업을 확대하는 방안이 포함됐다. AI 특수를 누리고 있는 반도체 기판과 MLCC 생산능력을 확대하기 위해 삼성전기의 세종·부산 사업장도 추가 투자 대상으로 거론된다.

SK하이닉스는 기존에 경기 이천캠퍼스와 충청 청주캠퍼스를 운영 중이고, 경기 용인 반도체 클러스터에서도 1기 팹을 건설 중이다.

여기에 최근 반도체 초호황으로 인해 글로벌 메모리 공급 부족이 심화하면서 최 회장이 5년 내 생산능력을 2배로 늘리겠다고 밝히기도 했다.

이와 관련 정부는 수도권의 경우 부지 확보와 추가 전력 공급이 쉽지 않은 반면 호남은 이들 측면에서 강점이 있다고 설명하고 있다. 특히 호남은 태양광과 풍력 등으로 국내 최고 수준의 재생에너지 잠재력을 갖고 있어 글로벌 RE100(재생에너지 100% 사용) 규제에 대응하기도 좋다는 것이다.

여기에 정부는 비수도권 반도체 클러스터에 전력·용수 등 기반 시설 설치비를 최대 100% 국비로 지원하는 등 내용으로 반도체 특별법 시행령 제정안을 내놨다.

SK그룹은 광주 반도체 공장 외에도 충북 청주에 낸드플래시 공장을 증설하고, 전국 주요 지역에 AI 데이터센터를 구축하는 내용을 포함해 총 1000조원 규모에 이르는 투자 계획을 내놓을 것으로 예상된다.

▶피지컬AI 육성 거점은 영남=이외에도 AI 데이터센터 사업을 벌이고 있는 통신 3사(SK텔레콤·KT·LG유플러스)를 비롯해 피지컬 AI 사업을 신성장동력으로 육성 중인 LG전자와 LG CNS 그리고 한화큐셀, 효성중공업 경영진 등이 참석한다.

반도체 신규 투자의 초점이 서남권으로 옮겨가면서 다른 지역의 반발이 커지는 가운데 삼성전자와 SK하이닉스가 이미 투자 계획을 밝힌 용인 반도체 클러스터의 완공 시기도 당초 계획보다 앞당겨질 전망이다.

김정관 산업통상부 장관은 28일 자신의 페이스북에 “삼성전자와 SK하이닉스가 용인 반도체 클러스터를 각각 7년·12년씩 당초 계획보다 크게 앞당겨 조기 생산에 들어갈 것”이라고 밝혔다.

삼성전자는 원래 2042년까지 총 360조원을 투입해 용인 반도체 국가산업단지에 총 6기의 팹을 건설하고, 2030년 1기 팹을 가동할 계획이었다. 다만 토지 보상률은 지난 3월 기준 43%에 머물러 지지부진한 상황이다.

지난해 2월 첫 삽을 뜨며 삼성전자보다 빨리 공사를 시작한 SK하이닉스는 총 600조원을 투자해 팹 4기를 짓기로 했다. 2027년 2월 용인 클러스터 1기 팹을 가동할 예정이다. 당초 2044년까지 순차적으로 구축할 예정이었으나 일정을 2034년으로 10년 가까이 당겼다.

반도체, 데이터센터와 함께 3대 메가 프로젝트의 한 축을 담당하는 피지컬 AI의 핵심 거점으로는 영남권이 거론된다. 현대자동차 공장이 있는 울산광역시와 가전·방위산업·자동차 공장 등이 집결한 경남 창원국가산업단지 등이 대표적이다.

정부는 우리나라 기계산업의 심장부 역할을 해온 이곳을 AI·로봇 기반 ‘M.AX(Manufacturing AX) 클러스터’로 전환하겠다는 계획을 세웠다.