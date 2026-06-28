[헤럴드경제=장윤우 기자] 이달 초 한국을 찾은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 장녀가 홍대 방문 당시 인파 관리를 맡은 경찰에 감사 이메일을 보낸 사실이 뒤늦게 알려졌다.

28일 연합뉴스에 따르면 매디슨 황 엔비디아 옴니버스·로보틱스 제품 마케팅 수석 이사는 서울 마포경찰서 유종철 치안정보과장에게 “서울 경찰이 우리의 방문을 관리해 준 것에 대해 감사의 말씀을 전하고 싶었다”며 “예상하지 못한 인파에도 경찰관들은 우리를 기술적으로 도와줬다”고 전했다.

이어 “젠슨 황 CEO는 경찰이 한국 대중을 안전하게 지켜준 것에 대해 진심으로 감사하고 있다”고 덧붙였다.

지난 5일 젠슨 황 CEO가 전세기로 김포공항에 도착해 홍대 피시방에서 페이커를 만난다는 일정을 파악한 마포경찰서는 곧장 경력을 투입해 인파 관리에 나섰다.

이후 최태원 SK그룹 회장·구광모 LG그룹 회장·이해진 네이버 의장 등과의 삼겹살·소주 ‘삼소’ 회동 소식이 전해지자 기동대 1개(60명)와 직원 40여 명을 추가 투입했다.

삼소 회동이 끝난 뒤 젠슨 황 CEO 측이 좁은 골목을 걸어서 노래방으로 이동하겠다는 의사를 전하자 경찰은 사고 위험을 설명하며 설득에 나섰다. 결국 노래방 계획은 취소됐고 대신 인근 BBQ 치킨 매장에서 치맥을 하기로 했다.

경찰은 “벽을 타고 이동해 시민과의 접촉을 최대한 줄이라”고 조언했지만 젠슨 황 CEO가 시민들에게 손을 흔들며 거리로 나가자 수백 명이 한꺼번에 몰렸다. 마포서는 즉시 기동대를 투입해 인파를 통제하고 치킨집으로 바리케이드를 이동시켰다.

홍대 일정을 마친 뒤 엔비디아 관계자는 유 과장에게 식사를 대접하겠다고 제안했다. 유 과장은 “공무원이기 때문에 식사 대접은 받기 어렵다”고 거절하고 이메일 주소 대신 명함을 건넸다.

유 과장은 연합뉴스에 “당시 금요일 홍대인 만큼 시민의 자유로운 통행을 보장하면서 사고가 일어나지 않도록 신경 썼다”며 “공무원인 만큼 식사를 대접받는 것은 어렵다고 답했다”고 말했다.

유 과장은 답장으로 “황 CEO와 일행이 한국 방문을 안전하게 마쳐서 다행이다. 서울 경찰은 항상 안전을 유지할 자신이 있으니 언제든지 서울 방문을 환영한다”는 인사를 보냈다고 전했다.

앞서 엔비디아는 9일 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 “정말 대단한 한 주였다”며 “젠슨 황의 김포공항 입국부터 ‘코리아 인공지능(AI) 에코시스 리셉션’까지, 이번 주는 단순한 만남을 넘어 함께 미래를 만들어가는(building) 시간이었다”고 평가했다.