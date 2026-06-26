에스씨솔루션글로벌(대표 나광윤)은 지난 6월 23일 말레이시아 물관리 전문기업 ASIAIOT 및 Cre8 IOT와 AI 기반 지능형 누수탐사 솔루션 공급계약을 체결했다고 밝혔다.

이번 계약은 2026년 말까지 최대 2만 대 규모의 누수탐사 시스템을 공급하는 내용으로, 장비와 플랫폼 공급 금액은 약 100억 원 규모다. 유지보수 서비스와 클라우드 운영, 데이터 분석 서비스, 부품 공급 등을 포함한 총 계약 규모는 향후 약 135억 원(900만 달러)으로 확대될 예정이다.

공급 대상은 말레이시아 최대 상수도 공기업인 Air Selangor로, 슬랑오르주와 쿠알라룸푸르, 푸트라자야 등 주요 지역의 상수도 관망 관리에 활용될 예정이다.

이번에 공급되는 솔루션은 에스씨솔루션글로벌의 AI 기반 누수탐사 솔루션 ‘LeakMaster’다. 해당 제품은 고성능 누수탐사 센서와 클라우드 기반 통합 운영 플랫폼, AI 누수 분석 엔진, 누수 위치 계산 서버 등을 결합한 통합 솔루션으로, 국내 누수탐사 분야에서 조달청 우수제품으로 선정된 바 있다.

에스씨솔루션글로벌은 기존 진동센서 기술과 함께 수중 음향(Hydrophone) 센서를 적용한 제품을 공급할 예정이며, 향후 3D 상수관망 분석 기술과 스마트 센서 기술을 접목한 솔루션도 확대해 나갈 계획이다.

회사는 2025년 하반기 말레이시아에서 진행된 두 차례의 기술검증(PoC)을 통해 누수 검출 성능과 누수 위치 분석 기능 등을 검증했으며, 이를 바탕으로 이번 공급계약을 체결했다고 설명했다.

나광윤 에스씨솔루션글로벌 대표는 “이번 계약을 계기로 말레이시아를 비롯한 해외 시장에서 스마트 물관리 사업을 확대해 나갈 계획”이라며 “추가 공급계약과 협력 사업도 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

한편 에스씨솔루션글로벌은 AI와 IoT, 클라우드 기술을 기반으로 스마트 상수도 관리 솔루션을 개발하는 기업이다. 누수탐사와 관망관리, 수질 모니터링 분야의 디지털 기반 솔루션을 공급하고 있다.