‘미래 신안보 혁신기업 육성 전략회의’서 이같이 밝혀

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 26일 안보 분야 혁신기업의 중요성을 강조하며 “2030년까지 기업 가치 1조원 이상 기업 5개, 매출 1000억 원 기업 50개를 육성하겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 ‘미래 신안보 혁신기업 육성 전략회의’에서 “우리 정부는 인공지능, 드론, 사이버 안보, 우주항공 등 첨단 독점 기술을 보유한 신안보 혁신 기업을 육성하려고 한다”면서 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “(신안보 혁신 기업은) 벤처, 스타트업 등 속도나 민첩성 측면에서 우위에 있는 혁신 기업들이 활동하려고 할 수 있는 새로운 무대가 아닌가 싶다”면서 “기업가치 480조원 규모의 미국 팔란티어나 26조원 규모의 독일 헬싱과 당당히 경쟁할 수 있는 혁신기업을 만들어야 한다”고 강조했다.

하지만 이 대통령은 “K방산은 대기업과 하드웨어 무기체계 중심으로 편중돼있다”며 “조달구조가 느리고 경직된 게 현실”이라고 지적했다. 이를 극복하고 글로벌 신안보 강국으로 거듭나려면 “국가적 차원의 신안보 혁신 기업 육성이 무엇보다 중요하다”는 것이다.

이를 실천하기 위해 이 대통령은 “혁신기업 기술 제품을 신속 구매할 수 있도록 우주항공 등 비 국방 분야의 혁신 촉진형 계약제도를 도입하겠다”며 “국방 분야는 기존 무기 도입 체계가 있기 때문에 1년 이내에 첨단 무기 체계를 최초 배치 가능하도록 첨단 기술형 획득 제도를 새로 만들려 한다”고 밝혔다.