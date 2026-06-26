익명 커뮤니티 ‘블라인드’에 올라 온 예측 글 누리꾼들 “로또 1등 되게 해달라” 잇단 댓글

[헤럴드경제=한지숙 기자] 한국 축구국가 대표팀이 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 3차전에서 약체로 꼽혀 온 남아프리카공화국에 져 조 3위에 그친 뒤 홍명보 감독 책임론이 불거진 가운데 ‘손흥민 선발 제외’를 사전에 예측한 한 축구 팬의 글이 온라인에서 화제다.

26일 직장인 익명 커뮤니티 ‘블라인드’에 따르면 전날 경기 전에 ‘홍명보 에고(ego·자아·자존심) 때문에 손 선발 제외하는 거 아닌가 모르겠네’라는 제목으로 올라 온 글에 누리꾼들이 “성지순례 왔다” “로또 되게 해주세요” 등의 반응을 보이고 있다.

소속이 현대자동차로 표시된 작성자 A 씨는 남아공전 선발 명단이 발표되기 전인 전날(한국시간) 오전 6시쯤 홍명보 감독의 성향을 바탕으로 손흥민 선수의 라인업 제외 가능성을 제기했다.

A 씨는 “월드컵 전 평가전 준비 때도 그랬고, 조별리그 2경기 모두 ‘스리백(3back)’ 고집한 것도 그렇고(심지어 경기 도중에도 변화 없음)”라며 “에고가 이렇게 센 사람이 지금 이렇게 욕먹고 있는 상황에선 자기 자존심 회복하는 게 무엇보다 중요할 것 같다”라고 분석했다.

이어 “(홍 감독의)‘명장병(病)’과 에고를 고려했을 때 순전히 한 방에 명예 회복하고 ‘이봐 내 말 맞지’ 하려고 손흥민 선발 빼고 오현규 톱(top) 쓰다가 후반에 손흥민 교체 투입할 것 같다”고 내다봤다.

A 씨는 “그냥 문득 든 생각에 씨불인 말이지만 내 말이 틀리기를(바란다)”라고 덧붙였다.

A 씨 예측 대로 실제 홍 감독은 대표팀 핵심인 손흥민 선수를 선발 명단에서 과감히 제외하고 후보 조커로 활용하는 전략을 펼쳤다.

A 씨는 같은 날 오전 8시 49분에 ‘[속보]손흥민 벤치…남아공전 오현규 원톱, 이강인·황희찬 2선’이란 제목의 속보 기사를 올리고 “불긴한 예감은 틀리지를 않네”라고 했다.

이후 펼쳐진 경기에서 대한민국 축구 대표팀은 전반전 내내 남아공에 주도권을 내주며 끌려갔고, 후반전에 손흥민 선수가 교체 투입됐으나 뼈아픈 실점을 허용하며 0-1로 패했다.

경기 종료 뒤 누리꾼들은 A 씨 글에 “성지순례 왔습니다”, “대박 나게 해주세요”, “이번 면접 붙게 해주세요”, “전 남자 친구에게 연락이 오게 해주세요”, “로또 1등 되게 해주세요” 등 갖가지 소원을 빌며 화제 몰이에 나섰다.

한편 손 선수를 선발에서 제외한 홍 감독의 전술에 대해선 경기 뒤 비판이 잇따르고 있다.

축구 해설가인 신문선 명지대 교수는 전 밤 CBS라디오 ‘박재홍의 한판 승부’에서 “한국 대표팀의 스리백 시스템의 전술적 허점은 전 세계가 다 안다”라며 “남아공 브루스 감독이 24일 기자회견에서 한국팀을 어떻게 요리할지 다 밝혔다. 한국 스리백이 내주는 좌우측 공간을 집중 공략하려는 전술적인 준비를 했음을 드러냈다”고 말했다.

이어 “더 충격은 손흥민을 뺀 것, 벤치 멤버로 돌린 것”이라며 “이는 상식이 아니다”고 했다.

신 교수는 “상대팀은 그런 심리전(스리백 약점)을 펼치고 있는데 홍 감독은 ‘선수 3~4명 자리를 바꿀 것이다’고 이야기했다. 그 말이 나오는 순간에 이재성, 손흥민이 잠을 편하게 잤을까? 밥을 먹으면 소화가 잘됐을까”라며 홍 감독의 선수 기용 문제가 참패의 결정타로 작용했다고 주장했다.

신 교수는 “제가 손흥민이라면 ‘동료 선수들, 후배가 어떤 생각을 할까’는 등 모멸감을 가졌을 것”이라며 홍 감독이 에이스를 모욕준 것이 대표팀 전력을 100% 가동치 못한 원인 중 하나라고 분석했다.

외신들도 의문을 제기하고 있다.

미국 스포츠전문 매체 디 애슬래틱은 전날 손 선수 선발 제외에 대해 “경기 시작 전 알려진 충격적인 소식”이라며 “라인업으로는 양 팀의 실력 차이가 일찌감치 드러날 것처럼 보였다. 한국은 세계 최고 리그에서 활약하는 스타 선수들을 보유하고 있는 반면, 남아프리카공화국 대표팀 26명 중 한국 외 리그에서 뛰는 선수는 단 7명에 불과했다”라고 비교했다.

BBC는 “한국 대표팀은 체코와의 첫 경기에서 보여줬던 유려한 공격 축구는 사라지고, 오히려 무기력한 모습을 보였다”며 “하프타임 이후 손흥민을 투입했지만 손흥민은 거의 눈에 띄지 않았고 남아공 페널티 지역에서 단 한 번의 터치만 기록했다”고 지적했다.