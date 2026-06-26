거리응원 인근 편의점 맥주·스낵 불티

2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공 조별리그 3차전이 열린 25일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 거리응원을 펼치고 있다. 윤창빈 기자
2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공 조별리그 3차전이 열린 25일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 거리응원을 펼치고 있다. 윤창빈 기자

[헤럴드경제=강승연 기자] 북중미 월드컵 한국 축구대표팀의 조별리그 3차전이 열렸던 지난 25일 거리응원전이 열린 광화문 광장 인근 편의점에서 맥주와 생수, 음료, 간편식 등 매출이 크게 뛰었다.

26일 GS25에 따르면 광화문광장 인근 매장 매출이 지난주 같은 요일인 18일에 비해 162.5% 신장했다.

품목별로 보면 무알코올 맥주(2053.3%)와 국산 맥주(1561.0%), 하이볼(1272.5%) 등 주류가 10~20배 넘는 증가세를 보였다.

맥주와 곁들일 안주류(863.5%)와 스낵(338.9%)도 판매가 급증했다. 숙취해소제 매출이 164.4% 늘어난 것도 눈에 띈다.

탄산음료(300.1%), 커피음료(278.9%), 치킨(175.7%), 간편식(111.0%), 베이커리(100.0%) 등도 판매가 크게 늘었다.

거리 응원에 필요한 보조배터리 등 휴대폰용품(153.3%)도 잘 팔렸다.

CU도 광화문 인근 약 10개 매장에서 얼음(310.2%), 생수(307.8%), 이온 음료(266.8%), 아이스 드링크(222.0%), 아이스크림(148.4%) 품목의 매출이 1주일 전보다 크게 늘었다고 전했다.

맥주(105.1%)와 함께 삼각김밥(122.8%), 샌드위치(88.5%), 김밥(85.2%) 등 간편식 매출도 증가했다.

이 외 스낵류(78.2%), 빵(85.2%), 디저트(98.8%), 안주류(67.2%)도 매출도 뛰었다.

돗자리(212.4%), 보조배터리(100.8%)도 많이 팔렸다.


spa@heraldcorp.com