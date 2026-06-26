韓기업 세정 애로해소·APA 협의요청 AI 세정협력·최저한세 정보교환 제안

임광현 국세청장이 우리나라의 3위 교역국인 베트남에 진출한 국내 기업의 부가가치세 환급 지연 문제를 해소하기 위해 발벗고 나섰다.

26일 국세청에 따르면 임광현 청장은 전날 서울에서 진행된 제25차 한·베트남 국세청장 회의에서 현지 진출한 우리 기업들의 세정 지원을 이같이 요청했다. 한-베트남 교역액은 지난해 945억달러로 중국(2727억달러)와 미국(1970억달러)에 이어 상위 3위로베트남은 우리의 핵심 경제 협력국으로, 제조·건설·금융 등 다양한 업종에서 우리 기업들이 활발하게 진출해있다.현재 삼성 등 2602개 국내 업체들이 베트남에 진출해 있다.

양국 세정당국 수장들은 이번 회의에서 ▷부가가치세 환급문제의 조속한 처리를 포함한 베트남 진출기업 세정지원 ▷한국 국세청의 AI 대전환과 베트남 개정세법 내용 공유 등 주요 현안에 대해 의견을 나눴다. 특히 임 청장은 베트남에 진출한 일부 한국 기업의 부가세 환급이 지연돼 경영상 어려움을 겪고 있다며, 환급이 조속히 이뤄지도록 적극적인 관심과 협조를 요청했다.

아울러 양국간 이전가격 사전승인(APA) 협의도 속도감 있게 진행해 달라고 당부했다. APA는 다국적기업 집단 내 관계회사 간 국제 거래 정상가격을 과세당국간 협의로 미리 결정해 조세 불확실성을 예방하는 제도다.

임 청장은 베트남 측에 글로벌 최저한세 자동정보교환협정 가입도 적극 검토해 달라고 요청했다.

베트남은 글로벌최저한세를 도입했지만, 자동 교환 협정에 가입하지 않아 현지에 진출한 한국 기업이 신고서를 양 국가에 모두 제출하는 불편함을 겪고 있다.

임 청장은 베트남 측에 한국 국세청이 추진 중인 ‘국세행정 인공지능(AI) 대전환 추진방향’도 공유했다.

국세청은 “앞으로도 해외에 진출한 우리 기업들이 현지에서 안정적으로 경제활동에 전념할 수 있도록 세무애로를 적극 해소하겠다”며 “AI 기술을 접목한 세정 노하우를 공유해 글로벌 세정 강국 위상을 공고히 해나가겠다”고 밝혔다. 배문숙 기자