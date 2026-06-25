與최민희, 한국언론진흥재단 자료 분석 작년 기준 KBS Kpop·EBSCulture·슈카월드순 “문체위에서 정부 광고 제도 개선 위해 적극 노력할 것”

[헤럴드경제=양대근 기자] 작년 한 해 동안 가장 많은 정부 광고를 받은 곳은 유튜브 채널은 ‘KBS Kpop’인 것으로 나타났다. 개인 인플루언서 채널 중에서는 슈카월드가 1위를 차지했다.

25일 최민희 더불어민주당 국회의원(경기 남양주갑)은 한국언론진흥재단으로부터 2025년 1월부터 2026년 5월까지 집행된 정부 광고의 ‘유튜브 협찬광고’ 내역을 받아서 분석하고, 그 결과에 대한 전체내역을 공개했다.

최 의원의 분석에 따르면 2025년 한 해 동안 가장 많은 정부광고를 받은 곳은 ‘KBS Kpop’ 채널로 모두 8억4633만원(수수료 10% 포함, 이하 같음)을 받았다.

그 다음으로 ‘EBSCulture’ 채널이 6억4333만원을 받았고, 이어서 ‘슈카월드’가 6억3297만원, ‘매일신문’이 5억75만원, ‘피크닉라이브 소풍’이 4억7993만원으로 뒤를 이었다.

개인 인플루언서 유튜버 가운데 정부광고를 많이 받은 곳은 슈카월드를 포함해 ‘안될과학’ 3억4586만원, ‘인생84’ 3억3100만원, ‘룰루랄라 뮤직’ 3억998만원, ‘oh no nina’ 3억613만원 등이었다.

올해 1월부터 5월까지 기준으로는 ‘매일신문’이 2억3200만원, ‘지식인사이드’가 2억2022만원, ‘SBS Story’가 1억8000만원 등이었다. 이어 인플루언서 유튜버 중에는 ‘예세이’ 1억3068만원, ‘보다’ 1억2342만원, ‘투어라이키’ 1억1550만원, ‘픽잇’ 1억1000만원, ‘식빵언니 김연경’ 1억890만원, ‘슈카월드’ 1억406만원 등이었다.

최 의원실 관계자는 “개인 인플루언서 유튜버 중 가장 많은 정부광고를 받은 슈카월드의 경우 작년에는 한국토지주택공사로부터 ‘브랜디드 컨텐츠’ 명목으로 2억1417만원, 서울시청에게서 ‘AI 혁신도시 서울 시정홍보영상 광고’로 9680만원, 평택시청으로부터 ‘평택시청 브랜디드 콘텐츠 제작’으로 9680만원 등을 받았고, 올해는 한국발명진흥회로부터 ‘모두의 아이디어 협업’으로 1억406만원을 받았다”고 설명했다.

최 의원에 따르면 정치 이슈를 다루는 매일신문 유튜브가 언론사 유튜브 채널 중 가장 정부 광고를 많이 받은 것으로 확인됐다.

세부적으로 대구문화예술진흥원으로부터만 8차례에 걸쳐 모두 6억320만원의 광고를 받았는데 해당 광고는 모두 ‘2025 파워풀 K-트로트 페스티벌’, ‘2026 파워풀 K-트로트 페스티벌’, ‘2025 파워풀 대구가요제’ 광고였다. 이밖에 경북문화재단이 ‘2025 APEC 붐업 콘서트’ 광고로 1억480만원, 행정안전부가 ‘고향사랑기부제’ 홍보로 1375만원, 구미시청이 ‘2025라면축제’ 홍보로 1100만원 광고를 매일신문 유튜브에 집행했다.

최 의원 측은 “작년 가장 많은 협찬광고를 받은 KBS Kpop 채널의 경우 구독자만 1020만명에 이른다. 다음으로 많은 EBSCulture의 경우도 구독자가 301만명”이라면서 “그런데 매일신문 유튜브 채널은 구독자가 85만명 수준에 불과하다. 그런데도 KBS나 EBS의 인기채널과 비슷한 수준의 광고료가 집행되는 것이 과연 적절한 지 의문”이라고 밝혔다.

한편, 작년 동안 집행된 전체 정부광고는 1조2544억원 규모였고, 이 가운데 유튜브에는 677억원이 집행됐다.

유튜브에 집행되는 정부광고 크게 ‘일반광고’와 ‘협찬광고’ 2가지 종류가 있는데, ‘일반광고’는 광고주(정부부처, 공공기관 등)가 유튜브(구글)에 의뢰한 광고로 알고리즘에 따라 자동으로 노출되므로 어떤 채널에 광고가 게재되었는지 파악이 안되고, 구글에서도 자료를 제공하지 않고 있다. 협찬광고는 광고주가 직접 ‘어느 채널에 광고를 넣어달라’ 요청한 것으로 해당 채널에서 구두로 소개한다든지, 배너나 피켓형태로 광고가 이뤄진다.

현재 정부광고의 집행내역은 한국언론진흥재단이 운영하는 정부광고 통합지원시스템을 통해 공개되고 있다. 다만 신문·방송 등의 경우에는 각 매체에 따른 집행내역이 공개되고 있는데 비해, 유튜브의 경우는 ‘유튜브’로만 공개될뿐 각 채널별 집행내역은 공개되지 않고 있다.

최 의원은 “유튜브에 집행된 정부광고 역시 각 건별로 어느 기관이 어느 채널에 집행했는지 투명하게 공개할 필요가 있다”며 “언론진흥재단은 정부광고를 공개하지 않다가 공개를 요구하는 판결과 여론에 밀려 조금씩 조금씩 공개폭을 넓히고 있는데, 법적 근거를 통해 더욱 꼼꼼하고 투명하게 공개하도록 제도를 개선할 필요가 있다”고 지적했다.

이어 “후반기 문체위에서 국민 세금인 정부광고가 투명하게 공개되는 것은 물론 더욱 효율적으로 제대로 집행될 수 있도록 정부 광고 제도 개선을 위해 적극 노력할 것”이라고 덧붙였다.