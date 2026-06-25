학령인구 감소 반영한 교육재정 개편 방향 제시 총액 유지 및 학생 1인당 지원 확대 원칙 강조

[헤럴드경제=양영경 기자] 박홍근 기획예산처 장관은 25일 지방교육재정교부금(교육교부금) 제도 개편과 관련한 내국세 연동 비율 조정 여부에 대해 “다양한 시나리오를 종합적으로 검토하고 있다”고 말했다.

박 장관은 이날 정부세종청사 기자실을 찾아 “학령 인구가 급격하게 감소했는데 교부금은 큰 규모로 늘어났고 어떤 것은 물가상승률, 어떤 것은 경제성장률을 반영하는 데 반해 교육교부금은 그런 것 하나 없이 고정적 수치로 연계되는 경직적 구조”라며 이같이 밝혔다.

현행 교육교부금은 내국세 총액의 20.79%를 자동 배분하는 방식으로, 박 장관의 이날 발언은 내국세 연동 비율 조정까지 포함한 교육교부금 제도 개편 가능성을 공개적으로 시사한 것으로 풀이된다.

그는 “학령 인구는 반영해야 한다는 게 기본적인 입장이며 그 외에도 여러 가지 경제 수치도 고려할 수 있지 않겠냐”면서 “종합적으로 고민해서 여러 시나리오 검토해 왔고 교육부, 청와대와도 계속 소통 중”이라고 설명했다.

그는 학생 수는 감소하는 반면 교육교부금 규모는 크게 늘었고 경제협력개발기구(OECD) 국가들과 비교해도 학생 1인당 지원 수준이 높은 점 등을 언급하며 “전면적으로 들여다볼 때가 됐다”고 강조했다.

아울러 “교육 전체의 균형, 균형적 대한민국 교육에 대한 투자 등의 문제도 놓칠 수 없는 부분까지 와 있다”며 이번 논의를 계기로 교육재정 전반의 투자 구조까지 함께 검토해야 한다는 견해를 밝혔다.

앞서 이날 오전 박 장관은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 교육교부금 개편 방향을 설명했다.

그는 “총액이 예년보다 줄어드는 일이 없게 하겠다”며 “초·중등 교육의 재정을 깎아내리려는 것이 결코 아니다”라고 강조했다. 이어 “우리 아이들의 공교육을 더 단단하게 다지겠다는 정부의 의지에는 추호의 흔들림도 없다”며 개편 과정에서 다섯 가지 원칙을 지켜나가겠다고 밝혔다.

박 장관은 교부금 총액을 예년보다 줄이지 않는 것은 물론 학생 1인당 지원액을 지속적으로 확대하고 교부금 변동에 따른 초·중등 교육재정의 안정성도 확보하겠다고 했다.

또 대학 교육과 평생학습, 영유아 교육 분야에도 균형 있게 재투자하고 학령인구 감소 추세를 제도에 반영하겠다는 방침을 제시했다.

반면 교육계는 신중한 접근을 요구하고 있다. 한국초등교장협의회·한국중등교장협의회·한국특수학교장협의회·대한사립학교장회는 지난 22일 공동성명을 통해 “‘학생 수가 줄어드니 교육재정도 줄여야 한다’는 단순한 경제적 논리는 학교 현장의 실제 운영 구조를 전혀 이해하지 못한 것”이라며 개편 논의에 우려를 나타냈다.