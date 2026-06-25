벤치 지킨 손흥민, 실점한 후반에 투입 “이런 상황 원치 않아…결과 받아들여야”

[헤럴드경제=신소연 기자] 이번 월드컵에서 누구보다 화려한 ‘라스트댄스’를 꿈꿨던 손흥민이 조별리그 마지막 경기에 한국 축구대표팀이 패하며 32강 진출을 확정 짓지 못하자 짙은 아쉬움을 표했다. 손흥민은 이날 경기 초반 벤치를 지키다 후반에 교체 투입되긴 했지만, 득점 없이 남아공에 실점하는 장면을 목격할 수밖에 없었다.

손흥민은 25일(한국시간) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 남아프리카공화국과의 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전을 마친 후 “경기가 잘 풀리지 않은 것이 답답하고, 결과가 아쉽다 보니 선수들이 다운되는 것도 당연한 것 같다”면서 “누구보다 아쉽다”고 털어놨다.

이날 홍명보 감독이 이끄는 축구 대표팀은 남아공에 0-1로 지며, 1승2패로 A조에서 3위(승점 3)로 내려왔다. 이에 따라 32강 진출도 자력으로 확정 짓지 못했다.

지난 두 경기 선발로 출격했던 손흥민은 이날은 벤치에서 시작해 후반전을 시작할 때 황희찬(울버햄프턴)을 대신해 투입됐다. 하지만 손흥민의 출격에도 대표팀은 후반 실점하며 충격적인 패배를 당했다. 손흥민이 2014년 브라질 대회부터 월드컵에 출전한 이후 선발로 뛰지 않은 것은 이날이 처음이다.

손흥민은 선발 명단에서 빠진 것에 대해 “감독님이 미리 말씀을 해주셨다”면서 “팀이 지는 것을 지켜보고, 경기장에서 많이 못 도와준 것 같아서 미안한 마음이 크다”고 말했다.

그는 전반 벤치에서 경기를 지켜보다 중간 휴식 때 팀원들에게 조언에 나서기도 했다. 그는 “(벤치에서) 선수들에게 어떻게 도움이 될지 생각했다”며 “많은 것을 얘기하기보다 심플하게 내가 할 수 있는 조언을 많이 해주려 했다”고 전했다.

그는 이어 “우리만 이 날씨에서 하는 건 아니고 모두가 똑같은 환경에서 했다. 그런 걸로 (패배의 원인을) 돌려서 될 문제는 아니다”며 “우리가 현실적으로 무엇이 잘못됐는지 전체적으로 봐야 하지 않을까”라고 답했다.

그는 팀 분위기에 대해선 “문제는 없었다”면서 “선수들이 분명히 노력하는데 경기가 이렇게 잘 안되면 아쉽다”며 안타까운 마음을 토로했다.

손흥민은 32강 진출에 대해선 “3위로 (32강에) 올라갈지 못 올라갈지 기다리는 것은 개인적으로 원치 않았던 상황”이라면서도 “우리 손을 떠난 거니까 어떤 결과가 나오든 받아들여야 할 것”이라고 말했다.