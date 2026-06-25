“전 세계적인 주목을 받는 나라로 성장”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 25일 6·25 참전용사들과 만나 “우리 대한민국이 오늘날 전 세계적으로 각광 받는 나라가 된 것도 다 여러분의 기여 덕분이라고 생각한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 경기도 수원시 수원컨벤션센터에서 개최된 6·25 전쟁 76주년 참전유공자 위로연 인사말에서 “우리 국민들을 대표해 여러분의 희생과 그 헌신에 대해서 다시 한번 감사드린다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 최근 해외 순방을 통해 달라진 대한민국의 위상을 느꼈다며 그 공을 유공자에게로 돌렸다. 이 대통령은 “정말로 빠른 시간 안에 대한민국에 대한, 해외 세계 시민들은 물론이고 정상들의 평가가 대한민국을 특별한, 정말 다른 차원의 나라로 느끼는 것 같다”고 말했다.

이어 반도체·첨단기술 분야와 방산 분야, 문화 분야와 정치 분야 등에서도 한국의 위상이 높아졌다고 설명했다.

이 대통령은 “정말로 대한민국은 경제든 정치든 방위산업이나 첨단과학, 모든 영역에서 평가받는 나라가 됐다”며 “없어질 뻔한 나라 아니겠나. 전 세계적인 지원도 있었지만 6ㆍ25 전쟁 당시에 정말 청춘과 생명을 바쳐서 헌신하신 희생하신 분들 덕분에 대한민국이 오늘 이렇게 전 세계적인 주목을 받는 나라로 성장했다”고 강조했다.

그러면서 이 대통령은 “우리 모두가, 대한민국 국민 모두가 여러분의 그 헌신과 기여에 대해 기억할 것”이라며 “오래오래 건강하게 우리 대한민국이 얼마나 성장하고 발전하는지, 나날이 정말 다른 평가를 받아 가는 우리 대한민국의 새로운 모습들을 오래오래 지켜보시기를 바란다”고 했다.

이에 손희원 대한민국 6·25참전유공자 회장은 대표 인사에 나섰다. 그는 “최근 정부에서는 우리 6·25참전유공자회의 회원 범위를 유족까지 확대해 주시고, 참전유공자 미망인의 생계 지원 제도를 신설하는 등 참전유공자에 대한 예우를 한층 더 강화해 주셨다”면서 “대통령께서 말씀하신 특별한 희생에는 특별한 보상이라는 국민주권정부의 따뜻한 국가보훈 철학에서 비롯된 값진 선물이라고 생각한다”고 화답했다.

미래세대의 감사 인사도 이어졌다. 6·25참전유공자의 손녀 최한주 씨는 “세계 곳곳의 흔적을 직접 보고, 지금 우리가 누리는 평범한 하루가 사실은 얼마나 큰 희생 위에 세워진 기적인지 가슴 깊이 깨달았다. 청년의 나이에 전쟁터에서 느끼셨을 두려움을 감히 상상조차 할 수 없다”면서 “그 무서움을 딛고 나라를 지켜주셨기에 우리가 누리는 모든 것이 가능하다고 생각한다”고 감사를 표했다.

건배사는 6·25참전유공자인 윤인화 씨가 했다. 그는 “(76년 전) 오늘 6·25 참전 학도병으로 미2사단 대대에 입대해 강원도 동부 전장에 참전했다”며 “먼저 선창으로 ‘대한민국’ 외치면 여러분들이 ‘화이팅’ 외쳐주시기를 바란다”며 잔을 들었다.