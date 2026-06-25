[헤럴드경제=장윤우 기자] 대한민국 축구대표팀이 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 최종전에서 남아프리카공화국을 상대로 패배한 가운데, 박지성 JTBC 해설위원이 홍명보호를 향해 “2014년의 잘못을 그대로 반복했다”고 직격했다.

25일 대표팀은 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 A조 3차전에서 남아공에 0-1로 패배했다. 1승 2패 조 3위로 조별리그를 마친 한국은 다른 조 3위 팀들의 결과를 기다려야 하는 처지가 됐다.

박 위원은 후반 선제 실점 후 “지고 있는 상황이라면 크로스 때 문전에 3~4명은 들어가야 한다. 상대는 문전에 다 들어가 있는데 우리는 수비를 보는 선수가 4명이나 있다”며 “벤치에서 지시를 해서 공격적으로 가야 하는데, 안 바뀐다”고 목소리를 높였다.

후반 40분을 넘기자 박 위원은 “남아공 5~6명이 앞으로 가고 있다. 우리가 모험을 걸어야 한다. 박스 안에 아무도 없다. 지금 지고 있기 때문에 박스 안에 4명 정도는 들어가 있어야 한다”고 했다.

이어 “1-0으로 지나 2-0으로 지나 수비가 변하지 않는다”며 “전술이 안 변하니 답답함이 이어지고 있다”고 했다.

경기 후 분석 방송에서는 더 강한 비판을 쏟아냈다.

박 위원은 “이기려고 한 경기가 맞는지 되짚어 볼 필요가 있다”며 “공격을 어떻게 풀어가겠다는 게 없었다. 3차전까지 같은 모습만 나왔다. 전술만 놓고 보면 이기려는 의지는 보이지 않았다”고 했다.

이어 “2014년 월드컵에서 잘못됐을 때 준비 과정부터 결과까지 좋지 않았고, 우리는 거기서 배울 시간이 있었다”며 “그런데 이번에도 준비했던 역사를 똑같이 반복한 것처럼 보인다”고 일갈했다.

그러면서 “아직 32강에 갈 가능성은 있지만, 세 경기에서 아무 변화가 없었다. 2014년을 반복했다는 것은 결국 한국 축구를 이끌어 가는 곳에서 무언가 잘못하고 있다는 뜻일 수밖에 없다”고 했다.

홍명보 감독은 경기 후 인터뷰에서 “우리가 먼저 선제 실점을 당하면서 선수들이 경기를 운영하는 데 다소 조급한 모습을 보였다”며 “오늘 경기 결과에 대해서는 감독인 제 책임”이라고 밝혔다.