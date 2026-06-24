[헤럴드경제=김성훈 기자] 배우 노주현(79)이 서울 마곡의 초호화 실버타운에 세컨드하우스를 두고 있다는 사실이 알려졌다.

중견 여배우 김영란, 이경진, 안소영이 운영하는 유튜브 채널 ‘찐 여배우들’에는 24일 ‘노주현 선생님 거주 중인 초호화 실버타운 임장 다녀왔습니다. 월 XXX?! 트리플 초역세권 없는 게 없는 이곳!!! 함께 구경가보시죠 #마곡실버타운’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 김영란, 이경진, 안소영은 서울 마곡에 위치한 실버타운을 찾았다. 롯데건설이 공급한 VL르웨스트다. 지하철 5호선 마곡역과 9호선·공항철도 마곡나루역 사이에 있는 이곳은 의료 특구에 위치해 있어 의료 서비스 이용이 편리하고, 사우나·헬스장·골프연습장 등 다양한 커뮤니티 시설을 갖추고 있다.

관계자는 29평형에 대해 배우 노주현이 거주 중인 타입이라고 소개하며 “(노주현이) 가끔 온다. 세컨하우스로 쓴다”라고 했다.

29평형의 보증금 14억5000만~14억9000만 원 정도고, 식사 등을 위해 1인당 매달 내야 하는 비용은 350만원에서 425만원이라고.

노주현은 최근 한 유튜브 채널을 통해 경기도 안성의 고즈넉한 800평대 부지에 카페와 저택을 마련해 살고 있다는 사실이 공개된 바 있다.