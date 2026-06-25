25~26일 이틀간 국회서 인사청문회 野 의혹 공세 속, 與선 적극 방어 총력

25일 국회에서 열린 한성숙 국무총리 후보자 인사청문회 첫날부터 여야가 정면 충돌했다. 국민의힘은 편법 증여 의혹과 개인정보 유출 사고 등을 고리로 총공세를 펼쳤고, 더불어민주당은 적극 엄호에 나서며 이재명 대통령의 인사권에 힘을 실었다.

한 후보자는 이날 청문회에서 “민생안정의 흐름을 더욱 공고히 하고 새로운 도약을 준비해야 하는 막중한 책임을 안고 이 자리에 섰다”며 “국민의 삶과 현장의 이야기에 항상 귀 기울이고 손에 잡히고 눈에 보이는 변화를 만들어내고 말보다 성과로 평가받도록 하겠다”고 밝혔다.

국민의힘은 한 후보자의 양평 농지 농지법 위반 방치 의혹과 가족 간 편법 증여 논란 등을 집중 추궁했다. 한 후보자가 중소벤처기업부 장관 재직 당시 추진한 ‘모두의 창업’ 프로젝트에서 개인정보 유출 사고가 발생한 점도 도마에 올리며 자진사퇴를 촉구했다.

야당 간사인 강승규 의원은 청문회에 증인이 없는 점을 지적하며 “국회의 검증권을 완전 무력화하고 있다”며 “여당이 덮어놓고 후보자 엄호에만 급급해 증언조차 거부한다면 청문회 제도가 존재할 이유가 어디에 있겠나”고 비판했다.

민주당은 야당의 공세에 “흠집 내기”라며 맞받아쳤다. 가족 간 거래 의혹에 대해서도 경제적 여건이 상대적으로 나은 한 후보자가 가족을 배려한 과정일 뿐이라며 불법이나 특혜와는 거리가 있다는 입장이다.

백승아 민주당 의원은 “민간기업 영업비밀, 기관의 자료 부존재 등 사유로 제출이 제한된 것까지 모두 거부로 계산한 것이냐”며 “원하는 방식의 답변이 아니라고 모두 부실답변으로 몰아가는 것은 바람직한 태도가 아니고 오히려 국회 인사청문회 권위를 스스로 낮추는 것”이라고 반박했다.

한 후보자는 “일만 하는 총리, 그리고 국민의 행복을 위해 일에만 집중해서 성과를 내는 총리가 되겠다”며 “과감한 AI 대전환을 통해 경제구조 전환을 이끌어내고 미래세대의 성장을 돕고 사회적 약자를 위한 따뜻한 울타리를 만드는 데 총력을 다하겠다”고 밝혔다.

일만 하는 총리 그리고 국민의 행복을 위해 일에만 집중해서 성과를 내는 총리가 되겠습니다

청문회는 26일까지 열린다. 국민의힘은 추가 자료 제출과 증인 질의를 통해 검증을 이어간다는 방침이다. 민주당은 제기된 의혹이 총리직 수행에 중대한 결격 사유는 아니라는 점을 부각하는 데 공을 들이고 있다.

한편 국회 인사청문회법에 따르면 한 후보자에 대한 인사청문 절차는 인사청문요청안이 접수된 지난 11일부터 20일 이내 마쳐야 한다. 국무총리 임명을 위해서는 국회의 임명동의안 의결(재적의원 과반 출석·출석의원 과반 찬성)이 필요하다. 현재 민주당은 과반 의석을 확보하고 있다.

정석준·김해솔 기자