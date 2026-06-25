시그니엘 이후 9년만에 럭셔리 호텔 8월 14일 서울 본관 리뉴얼해 적용

롯데호텔앤리조트는 새 하이엔드 브랜드 ‘더그랜드롯데(THE GRAND LOTTE·BI)’를 론칭하고, 롯데호텔 서울 본관에 적용한다고 25일 밝혔다.

더그랜드롯데는 2017년 ‘시그니엘(SIGNIEL)’ 이후 9년 만에 선보이는 하이엔드 브랜드다. 기존 어퍼 업스케일 브랜드인 ‘롯데호텔’보다 한층 더 품격 있는 공간과 서비스, 가치 있는 경험을 제안한다. 브랜드 철학은 ‘시간을 초월하는 품격과 우아함의 상징(An Icon of Timeless Elegance)’이다. 브랜드 아이덴티티(BI)에도 이러한 환대 철학과 품격을 담았다. 로고는 전통 매듭기법의 대칭 구조를 현대적으로 재해석하고, 브랜드 이니셜인 G와 L을 결합했다.

객실은 헤리티지를 담은 프리미엄 공간으로 조성한다. 시그니처 디저트와 케이크·플라워 스타일링·향(Scent) 개발 등을 통해 시각·미각·후각을 아우르는 통합 브랜드 경험을 완성할 예정이다. 서울을 시작으로 글로벌 핵심 도시에서 입지를 확대한다는 구상이다.

8월 14일 문을 여는 ‘더그랜드롯데 서울’은 롯데호텔 서울 본관 객실을 리뉴얼한 플래그십 호텔이다. 특히 프렌치 럭셔리의 정교한 장인정신과 한국적 미감을 현대적으로 재해석한 디자인을 적용했다. 자연에서 모티브를 얻은 예술적 요소와 한국 전통의 아름다움을 녹여내 완성했다.

브랜드 론칭을 기념한 특별 타임 세일도 진행한다. 룸 온리형·조식형·라운지형 총 3가지 타입으로 구성했다. 와인 1병과 롯데호텔 핸드워시, 레이트 체크아웃 등 공통 특전을 제공한다. 예약은 6월 24일부터 30일까지다. 투숙 기간은 7월 1일부터 9월 30일까지다. 리뉴얼 객실은 8월 14일 이후부터 투숙할 수 있다.

강승연 기자