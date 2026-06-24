기후부, 25일부터 ‘불필요한 플라스틱 및 재활용 걸림돌 개선 아이디어’ 공모

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부는 25일부터 ‘불필요한 플라스틱 및 재활용 걸림돌 개선 아이디어 공모’를 ‘국민생각함’을 통해 상시로 접수한다고 24일 밝혔다.

공모는 ▷제품에 사용되는 불필요한 플라스틱을 줄이거나 종이·목재 등 다른 재질로 대체하는 ‘불필요한 플라스틱 부문’ ▷분리배출과 재활용을 어렵게 하는 요소를 개선하는 ‘재활용 걸림돌 부문’으로 나눠 열린다.

25일부터 상시 접수하며, 앞으로 매 반기별로 총 9건의 우수 아이디어를 선정해 포상할 계획이다.

접수된 아이디어는 각계 전문가로 구성된 심사위원회의 심사를 거쳐 채택되며, 산업계 협의를 거쳐 포장재 재질·구조 평가제도, 순환이용성 평가제도 등을 통해 실제 정책에 반영된다.

김고응 기후부 자원순환국장은 “순환경제는 결국 국민 한 분 한 분의 손을 거친 제품이 가치 있는 자원으로 다시 태어나 생활 속으로 되돌아오는 과정”이라며 “국민 여러분께서 평소에 가지셨던 참신한 아이디어를 무심코 흘려보내지 않고 제안해 주시면 실제 정책에 적극 반영하겠다”고 말했다.