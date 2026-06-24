ISA 자금을 연금계좌로 이전 시 상품권 혜택 제공 과세이연 및 추가 세액공제 등 장기적 측면서 유리

[헤럴드경제=홍태화 기자] 삼성증권은 개인종합자산관리계좌(ISA) 만기 고객을 대상으로 만기자금 연금 전환을 지원하는 ‘중개형 ISA 연금전환 이벤트’를 오는 7월 31일까지 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 ISA 만기 자금을 연금계좌로 이전함으로써 세제 혜택을 지속해서 활용할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다. 중개형 ISA계좌는 만기일로부터 60일 이내 연금계좌로 이전이 가능하며, 이를 통해 과세이연 및 추가 세액공제 등 장기적인 자산관리 측면에서 유리한 구조를 갖는다.

이벤트 대상은 중개형 ISA 만기 자금을 연금계좌로 전환한 고객이다. 이벤트 참여를 위해서는 5월 1일부터 7월 31일까지 ISA 만기 자금 100만원 이상을 연금저축 또는 개인형 퇴직연금(IRP) 계좌로 이전하고, 경품 지급 시까지 잔고를 유지해야 한다.

혜택은 이전 금액 구간별로 차등 지급된다. 연금저축계좌로 이전 시 최대 110만원 상당의 모바일 상품권을 받을 수 있으며, IRP 계좌로 이전하는 경우에는 모바일 상품권 3만원이 지급된다.

또 ISA 만기 자금을 연금계좌로 이전한 고객이 이벤트 기간 내 삼성증권 중개형 ISA에 재가입할 경우 추가 혜택도 받을 수 있다. 계좌 개설만 해도 모바일 상품권 5천원, 재가입 후 순입금 금액이 일정 기준을 충족하면 최대 3만원 상당의 모바일 상품권을 추가로 제공한다.

삼성증권 관계자는 “ISA 만기 이후 자금 운용에 대한 고민이 많은 고객들을 위해 연금계좌 전환을 통한 절세 및 장기투자 기회를 제시하고자 이번 이벤트를 기획했다”며 “앞으로도 고객의 생애주기에 맞춘 체계적인 자산관리 서비스를 지속적으로 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

삼성증권은 연금저축 및 중개형ISA 계좌 고객을 대상으로 한 ‘내일의 나를 위한 건강X절세 종합검진 이벤트’도 진행하고 있다. 기한은 마찬가지로 다음 달 31일까지다. 이번 이벤트는 순입금 이벤트와 서비스 체험 이벤트로 나뉜다. 연금저축 또는 중개형 ISA에 100만원 이상 순입금한 고객 중 추첨을 통해 총 200명(각 100명)에게 유전자 검사 도구를 제공한다. 100만원 이상 순입금 고객이 모바일앱(mPOP)이나 모니모에서 ‘연금홈’, ‘ISA고수Pick’ 등 지정된 서비스를 3분 이상 화면에서 체험하면, 추첨을 통해 총 4명에게 순금 1돈을 준다.