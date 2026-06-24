‘프리선언’ 전현무 따라했다가 “망했다”…생활고 고백한 前KBS 아나운서

[헤럴드경제=장연주 기자] KBS 아나운서 출신 방송인 김선근(42)이 무리한 투자실패로 경제적인 어려움을 겪으며 프리랜서를 선언하게 된 사연을 솔직하게 털어놨다. 특히 그는 프리랜서로 높은 연봉을 꿈꿨지만 퇴사 후 수입이 마이너스가 됐고, 스스로를 과대평가했었다고 고백했다. 지난 22일 공개된 유튜브채널 ‘짠한형 신동엽’에는 김병찬, 임성민, 김현욱, 김선근이 출연해 방송인으로서의 삶과 고민을 이야기했다. 이날 신동엽은 2022년 김선근의 프리랜서 전향 당시를 떠올리면서 “왜 나가지 싶었다. 방송 시장도 쉽지 않은데 집이 잘사는 줄 알았다”고 말문을 열었다. 그러자 김선근은 “스스로를 과대평가했다”며 “조심스럽지만 헛짓거리하다가 망했다”고 고백했다. 김선근은 이어 “좋은 대학에 진학했고, 연극도 했고, KBS 입사 후 ‘연예가중계’ 진행과 라디오 DJ까지 해보면서 실패를 거의 경험하지 못했다”며 “그때는 정말 오만했다. ‘전현무 못될 게 뭐냐’는 생각까지 했다”고 회고했다. 그는