6·25 전쟁 발발 76주년을 하루 앞둔 24일 오전 서울 동작구 국립현충원을 찾은 참배객이 고개숙여 참배하고 있다. 짧은 생애가 새겨진 묘비 앞에 멈춘 발걸음은 전쟁 속에 스러진 젊은 병사의 희생을 조용히 기린다. 오늘의 평화로운 일상은 누군가의 헌신 위에 놓여 있음을 잊지 말아야 한다. 윤창빈 기자
pangbin@heraldcorp.com
입력 2026-06-24 11:35:05
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6·25 전쟁 발발 76주년을 하루 앞둔 24일 오전 서울 동작구 국립현충원을 찾은 참배객이 고개숙여 참배하고 있다. 짧은 생애가 새겨진 묘비 앞에 멈춘 발걸음은 전쟁 속에 스러진 젊은 병사의 희생을 조용히 기린다. 오늘의 평화로운 일상은 누군가의 헌신 위에 놓여 있음을 잊지 말아야 한다. 윤창빈 기자
“정년 65세? 생산성 떨어져”… 사장님 80%의 선택은 ‘정년 연장보다 재고용’[중기+]
[헤럴드경제=홍석희 기자] 서울에서 출판사를 운영하는 K대표는 최근 정년 연장 방안이 정부와 여당 내에서 논의가 이뤄지는 것을 보며 고민이 깊다. 직원들이 더 오래 일하고 싶어하는 사정은 이해하지만, 회사가 정년을 일괄적으로 늘려 모든 직원을 더 오래 고용하는 방식에는 반대한다. ‘생산성’이 떨어진다는 것이 이유다. K대표는 24일 헤럴드경제와의 통화에서
‘프리선언’ 전현무 따라했다가 “망했다”…생활고 고백한 前KBS 아나운서
[헤럴드경제=장연주 기자] KBS 아나운서 출신 방송인 김선근(42)이 무리한 투자실패로 경제적인 어려움을 겪으며 프리랜서를 선언하게 된 사연을 솔직하게 털어놨다. 특히 그는 프리랜서로 높은 연봉을 꿈꿨지만 퇴사 후 수입이 마이너스가 됐고, 스스로를 과대평가했었다고 고백했다. 지난 22일 공개된 유튜브채널 ‘짠한형 신동엽’에는 김병찬, 임성민, 김현욱, 김선근이 출연해 방송인으로서의 삶과 고민을 이야기했다. 이날 신동엽은 2022년 김선근의 프리랜서 전향 당시를 떠올리면서 “왜 나가지 싶었다. 방송 시장도 쉽지 않은데 집이 잘사는 줄 알았다”고 말문을 열었다. 그러자 김선근은 “스스로를 과대평가했다”며 “조심스럽지만 헛짓거리하다가 망했다”고 고백했다. 김선근은 이어 “좋은 대학에 진학했고, 연극도 했고, KBS 입사 후 ‘연예가중계’ 진행과 라디오 DJ까지 해보면서 실패를 거의 경험하지 못했다”며 “그때는 정말 오만했다. ‘전현무 못될 게 뭐냐’는 생각까지 했다”고 회고했다. 그는
[영상] 용인 기흥 194평 럭셔리 저택, ‘13억→4억’ 됐다 [부동산360]
최근 용인 집값이 무섭게 오르고 있는 가운데 전통적인 명품 타운하우스 단지가 위치한 ‘향린동산’ 단독주택 가격이 약 13억에서 4억원으로 떨어졌다고 해서 부동산360이 다녀왔다.
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