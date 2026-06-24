6·25 전쟁 발발 76주년을 하루 앞둔 24일 오전 서울 동작구 국립현충원을 찾은 참배객이 고개숙여 참배하고 있다. 짧은 생애가 새겨진 묘비 앞에 멈춘 발걸음은 전쟁 속에 스러진 젊은 병사의 희생을 조용히 기린다. 오늘의 평화로운 일상은 누군가의 헌신 위에 놓여 있음을 잊지 말아야 한다. 윤창빈 기자


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