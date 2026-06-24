韓·中 ETF 사업 협력 체계 MOU 양사 협업 통한 공동 상품 개발 등

KB자산운용이 중국 상장지수펀드(ETF) 1위 자산운용사 차이나에셋매니지먼트(China AMC)와 ETF 사업 협력을 위한 전략적 업무협약(MOU·사진)을 체결했다.

KB자산운용은 22일 서울 여의도 본사에서 중국 상장지수펀드(ETF) 1위 자산운용사 China AMC와 ETF 사업 협력을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다며 24일 이같이 밝혔다.

이번 MOU는 한·중 ETF 사업 분야에서 장기적인 협력 체계를 구축하는 한편 양국 및 글로벌 투자자 수요에 대응하는 혁신적인 투자상품을 개발하고 사업 기회를 공동 발굴하기 위한 것이다.

이번 협약식에는 김영성(왼쪽) KB자산운용 대표이사와 리 이메이 China AMC 대표이사를 비롯한 두 회사 주요 경영진이 참석했다.

양사는 이번 MOU를 계기로 ▷한국·홍콩 시장 연계 ETF 상품 공동 개발 ▷한국 및 홍콩 ETF 상장 협력 ▷해외 ETF 사업 협력 확대 ▷시장 및 투자정보 교류 등 다양한 분야에서 전략적 협력을 도모하기로 했다.

특히 한국과 홍콩 시장에 양사의 신규 ETF 상품을 상장하기 위한 공동 지수 개발 등 구체적인 협력 과제를 본격 추진하고, 홍콩 및 중국 거래소에 상장한 적격 ETF를 양국 투자자들이 교차 투자할 수 있게 허용한 ETF 커넥트 제도를 활용해 중국 시장에도 진출할 계획이다.

이를 통해 양국 투자자에게 다양한 투자 설루션을 제공하고, 아시아와 글로벌 자본시장을 연결하는 새로운 ETF 협력 모델을 구축해 나간다는 청사진을 세웠다.

China AMC는 1998년 중국 최초 펀드를 만든 운용사 중 하나다. 현재 약 665조원 규모의 자산을 운용하고 있으며, 특히 ETF 운용자산 규모가 약 150조원으로 중국 ETF 시장 1위다. 현재 중국 본토를 넘어 홍콩과 미국 등 글로벌 시장으로 사업 영역을 확대하고 있다.

김영성 대표이사는 “양사가 ETF 시장에서 새로운 투자 기회를 함께 만들어가기 위한 전략적 파트너십을 맺었다”며 “국내 ETF 시장에서 축적한 상품 개발 역량과 China AMC의 네트워크를 결합해 차별화한 투자 설루션을 마련하고, 한국 증시에 투자하고자 하는 해외 투자자에게 KB자산운용 ETF를 통한 투자 기회를 제공할 수 있게 됐다”고 말했다.

리 이메이 대표이사는 “양사가 보유한 ETF 운용 역량과 시장 경험을 바탕으로 혁신적인 상품을 선보이고 ETF 시장의 새로운 성장 기회를 함께 만들어 나가기를 기대한다”고 했다.

KB자산운용은 최근 ETF 시장 내 성장세가 강한 운용사 중 하나다. 특히 ‘RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50’ ETF는 2월 상장 후 4개월 만에 순자산이 4조원을 넘어섰다. 국내 채권혼합형 ETF 중 순자산 규모 1위를 차지했다고 KB자산운용은 전했다.

홍태화 기자