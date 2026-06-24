[헤럴드경제=채상우 기자] 유명 여행 유튜버 원지가 호주 여행 중 인종차별을 당하는 영상이 공분을 샀다.

지난 22일 유튜브 채널 ‘원지의 하루’에는 ‘분노주의 극대노 사건.. 망한 호주여행’라는 제목의 영상이 공개됐다.

호주 여행 중이던 윈지가 탑승한 캠핑카 내부에서 빈대가 발견됐고, 문제를 해결하기 위해 렌터카 업체를 찾았다.

하지만 차량에서 빈대가 발견된 상황에서도 업체 직원은 불친절한 태도로 대응했다. 해당 직원은 “당신이 어딘가에서 빈대를 옮겨왔을 수도 있다”는 취지로 말하며 이들에게 책임을 돌리기도 했다.

원지는 자막을 통해 “절차가 있는 건 이해하겠는데 표정, 말투, 행동이 무시 모드라 점점 기분 나빠지는 중”이라며 당시 불쾌했던 심경을 전했다.

특히 현지 코디네이터와 통화를 위해 휴대전화를 건네자 직원은 “솔직히 당신 폰은 만지고 싶지 않다. 아이가 있다. 혹시라도 뭔가 있다면 만지고 싶지 않다”고 말하며 스피커폰 통화를 요구했다. 영상 자막에는 “혐오하는 듯한 표정과 제스처를 취했다”는 설명도 덧붙었다.

이에 동행했던 캡틴따거는 “우리도 가족이 있다. 여기 오기 전에는 빈대도 질병도 없었다. 우리 입장에서는 차를 탔더니 빈대가 나온 것”이라고 차분하게 항의했지만 직원은 말을 끊으며 “질병이라고 한 적 없다”고 오히려 날 선 반응을 보였다.

원지는 댓글을 통해 “다음 날 방역 결과 실제로 빈대가 발견됐다”며 “업체 측이 앞으로 리뷰나 노출을 하지 않겠다는 계약서에 서명하면 환불해주겠다고 했지만 응대 과정이 너무 불쾌해 환불받지 않았다”고 설명했다.

이어 “왜 참기만 했냐는 분들도 있는데 당시에는 회사 내부 절차가 있어 당장 할 수 있는 게 없었다”며 “다른 한국인 피해가 없도록 잘 마무리해보겠다”고 말했다.