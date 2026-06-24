MSCI “구조적 문제 완전 해소 안 돼” 평가 정부 “현장 의견 반영 시장 접근성 개선 추진”

[헤럴드경제=양영경 기자] 한국 증시의 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국(DM) 지수 편입이 이번에도 불발된 가운데 관계 당국은 외환·자본시장 개혁이 꾸준히 이뤄질 경우 향후 선진지수 편입이 가능할 것으로 전망했다.

재정경제부와 금융위원회는 24일 ‘2026년 MSCI 연례 시장분류 평가 결과’ 관련 입장문을 통해 “우리 스스로의 필요와 일정에 따라 외환·자본시장 개혁을 꾸준히 추진해 나간다면 MSCI 선진지수에도 자연스럽게 편입될 수 있을 것으로 예상한다”고 밝혔다.

양 기관은 그동안 추진해 온 외환·자본시장 선진화 정책과 성과에 대해 MSCI 역시 인식하고 있다고 설명했다.

다만 일부 개선 과제는 현재 진행 단계에 있으며 이미 완료된 조치들도 시장 참여자들이 효과를 체감하기까지 추가 시간이 필요하다는 점에서 올해는 관찰대상국 편입이 이뤄지지 않은 것으로 보고 있다고 전했다.

재경부와 금융위는 “해외 주요 투자자와의 정례 소통 채널을 신속히 가동해 개선과제의 실제 활용 상황을 점검하고 현장 피드백을 반영해 나가겠다”고 밝혔다.

앞서 MSCI는 23일(현지시간) 발표한 2026년 연례 시장 분류 평가에서 원화의 역외 외환시장 거래가 여전히 제한적이라는 점 등을 이유로 한국을 선진국 지수 관찰대상국(워치리스트)에 포함하지 않았다. 이에 따라 한국 증시는 기존과 동일하게 중국, 인도 등과 함께 신흥국 지수에 머물게 됐다.

MSCI는 “(한국시장 관련해 제기된) 오랜 우려를 해소하기 위해 한국의 시장당국이 발표한 조치들을 인정한다”면서도 “그러나 투자자들은 근본적인 문제들이 완전히 해소되지 않았다는 반응을 보였다”고 밝히며 한국을 선진국 지수 관찰대상국에 포함하지 않은 배경을 설명했다.