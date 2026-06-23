[헤럴드경제=김주리 기자] 술에 취한 상태에서 같은 동네에 거주하던 지인을 폭행해 숨지게 한 50대 남성이 경찰에 구속됐다.

23일 경찰에 따르면 서울 혜화경찰서는 살인 혐의를 받는 50대 남성 A씨를 전날 구속했다.

A씨는 지난 20일 오후 12시 50분께 서울 종로구에 있는 피해자 B(40대)씨의 주거지에서 B씨를 여러 차례 폭행해 사망에 이르게 한 혐의를 받고 있다.

경찰 조사 결과 두 사람은 평소 알고 지내던 지인 관계였던 것으로 파악됐다.

범행 직후 A씨는 직접 119에 전화를 걸어 “사람이 죽어 있다”며 “내가 용의자일 수 있다”는 취지로 신고한 것으로 전해졌다.

신고를 받고 출동한 구조대는 현장에서 의식을 잃고 쓰러져 있던 B씨를 발견해 병원으로 이송했지만, 끝내 숨졌다.

경찰은 현장에 있던 A씨를 현행범으로 체포했다.

당시 A씨는 술에 취한 상태였던 것으로 조사됐다.

경찰은 현재 A씨를 상대로 정확한 범행 동기와 사건 경위 등을 조사하고 있다.

경찰은 피해자와 피의자 사이에 어떤 갈등이 있었는지, 범행 전후 상황은 어떠했는지 등을 확인하는 데 수사력을 집중하고 있는 것으로 전해졌다.