정부, 주말·야간 시간대 서비스 순차 전환…평일 일과 중에 서비스 이용 당부

[헤럴드경제=이태형 기자] 전남광주통합특별시 출범이 일주일 앞으로 다가오면서 정부가 대민서비스 시스템 통합을 위한 막바지 작업에 속도를 내는 가운데, 작업 과정에서 일부 서비스가 일시 중단돼 필요한 민원서류는 미리 챙기는 주의가 요구된다.

행정안전부는 23일 정부세종청사에서 정책설명회를 열고 정보시스템 통합 및 대민서비스 중단 계획을 발표했다.

행안부는 통합특별시 출범에 맞춰 행정표준코드를 사용하는 584개 정보시스템을 통합·전환한다. 이 중 국가기관 시스템 495종의 데이터 전환 규모만 약 1600억건에 이른다.

행안부 관계자는 “통합특별시 출범으로 시군구까지 각종 코드와 명칭 등이 변경돼 기존 코드와 명칭을 새로운 체계로 전환하는 작업이 필요하다”고 설명했다.

29개 지방정부의 기관코드, 주민 317만명의 주소, 물건 소재지 등이 변경되고 공무원 3만6000명의 인증서가 재발급될 방침이다.

이에 따라 일부 시스템의 일시적인 서비스 중단이 불가피하다.

행안부는 국민 불편을 최소화하기 위해 애초 평일에 예정했던 일부 서비스 중단 일정을 휴일과 야간으로 조정했다고 설명했다.

대민서비스를 제공하는 국가기관 시스템 289개 가운데 211개는 중단 없이 운영되며, 78개 시스템만 일시 중단된다.

위택스, 지방재정, 국고보조금통합관리, 세움터, 지방상수도 등 5개 시스템의 대민서비스는 오는 26일 오후 6시부터 29일 오전 9시까지 일시 중단된다.

주민등록, 새올행정시스템, 홈택스, 고향사랑e음, 부동산거래관리시스템 등을 포함한 54개 시스템은 30일 오후 6시부터 7월 1일 오전 9시까지 출범 전날 야간에 중단된다.

나머지 일부 영향도가 낮은 시스템은 출범 이후 주말과 야간에 차례대로 전환된다.

이 가운데 온라인행정심판, 주민등록 등·초본 발급, 새올행정시스템 등 9개 서비스는 전남·광주 지역에서만 중단된다.

정부24 민원서류 발급 상위 50개 서비스를 처리하는 정보시스템 20종 가운데 주민등록, 세움터, 부동산종합공부, 위택스, 홈택스 등 5종을 제외한 15종은 중단 없이 운영된다.

행안부는 정부24와 중앙부처 누리집, 사회관계망서비스(SNS), 전광판, 은행 ATM 등을 통해 서비스 중단 일정을 사전에 안내하고 필요한 민원서류는 미리 발급받을 것을 당부했다.

행안부 관계자는 “평소 이용하는 서비스가 있는 국민은 해당 사이트에서 중단 여부를 반드시 사전에 확인하고, 필요한 민원서류가 있으면 가급적 미리 발급받아 달라”고 당부했다.

한편 행안부는 시스템 통합 과정에서 예기치 않은 장애에 대비해 범정부지방행정체제개편지원단을 중심으로 국가기관 정보화 총괄부서와 전남·광주 통합준비단, 한국지역정보개발원(KLID) 등이 참여하는 대응체계를 운영한다.

또 시스템 통합·전환 진행 상황을 관리하기 위한 상황보고·정보공유 체계를 구축하고, 상황실을 운영해 전환 과정을 실시간으로 점검할 계획이다.

장애 등 긴급 상황이 발생하면 상황실에 즉시 보고·전파해 대민서비스 중단을 최소화할 방침이다.