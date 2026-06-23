배우 오연서. [뉴시스]
배우 오연서. [뉴시스]

[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 오연서(39)가 캥거루족으로 사는 이유를 밝혔다.

22일 방송된 SBS 예능 ‘아니 근데 진짜!’에는 오연서와 개그맨 김규원이 게스트로 나왔다.

이날 오연서는 이상형을 언급해 눈길을 끌었다. 그는 “다정하고 재밌는 사람이 이상형”이라고 밝히자 탁재훈은 기다렸다는 듯 자신을 어필했다. 특히 오연서가 자신의 단점으로 게으름을 꼽자 탁재훈은 “평생 누워 있을 수 있다”며 웃음을 자아냈다.

결혼 이야기도 나왔다. 이상민은 오연서에게 “왜 독립 안 하고 부모님과 같이 사냐”고 묻자 오연서는 “독립해 본 적도 있는데, 같이 사는 게 편하다”고 말했다.

이어 탁재훈이 “부모님이 시집가라고 안 하시냐”고 거들었다. 이에 오연서는 “이제 부모님도 포기하신 상태”라며 “결혼을 안 하는 게 아니라 못 하는 거다. 집에 있는 걸 좋아하고 누굴 만날 기회가 없다”고 털어놨다.

이에 김규원은 “집돌이를 만나면 어떠냐”고 묻자 오연서는 “소개받을 곳이 없다”고 말했다.

그러자 탁재훈은 “소개받을 곳이 없으시구나”라며 “안녕하세요”라고 말하며 소개팅 상대 역할을 해 웃음을 자아냈다.

또 이수지가 “10살 연하와 20살 연상 중에 누구 만날 거냐”고 묻자 오연서는 “저는 오빠가 좋다”고 말했다.

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