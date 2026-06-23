[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 박보검을 향해 악성 게시물을 올린 악플러들 일부가 법원의 유죄 판단을 받았다. 소속사 측은 앞으로도 강경한 법적 대응을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.

23일 소속사 더블랙레이블은 “팬들의 제보와 자체 모니터링을 통해 허위사실 유포와 비방성 게시물에 대한 증거를 수집해 수사를 의뢰해 왔다”고 밝혔다.

그러면서 그 결과 일부 작성자는 법원에서 벌금 200만원 형을 선고받고 또 다른 피의자는 경찰 수사 과정에서 혐의가 인정돼 검찰에 넘겨진 것으로 전해졌다.

더블랙레이블은 “향후 소속 아티스트를 향한 악성 루머와 모욕, 명예훼손, 허위사실 유포 등 위법 행위에 대해 면밀히 주시하며 계속적으로 강경한 법적 대응을 진행할 예정”이라며 “결과를 기다려 주시는 팬 여러분에게도 진행 상황과 결과를 안내해 드릴 수 있도록 노력하겠다”고 당부했다.

한편 박보검은 차기작으로 영화 ‘몽유도원도’를 선보인다. 조선시대 명화 ‘몽유도원도’를 둘러싸고 서로 다른 이상향을 꿈꾸게 된 형제의 이야기를 그린 작품으로 박보검은 안평대군 역을 연기한다.