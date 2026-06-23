제품 탐색부터 구독 계약까지 모바일서 지원 보유 제품 등록하면 관리 방법·혜택 확인 가능 출시 기념 5% 할인 쿠폰·경품 이벤트 진행

[헤럴드경제=홍석희 기자] 경동나비엔이 제품 탐색부터 상담, 구매, 구독, A/S까지 한 번에 이용할 수 있는 모바일 애플리케이션을 선보였다. 보일러와 환기청정기, 주방기기, 숙면매트 등 제품군이 넓어지는 가운데 모바일 고객 접점을 강화하려는 전략이다.

경동나비엔은 온라인 플랫폼 ‘나비엔 하우스’의 주요 기능을 모바일로 확장한 ‘나비엔 하우스’ 앱을 출시했다고 23일 밝혔다.

이번 앱은 지난 2월 개편한 온라인 플랫폼 ‘나비엔 하우스’의 핵심 기능을 모바일 환경에서 구현한 것이 특징이다. 제품 탐색, 상담 신청, 제품 구매 등 주요 서비스를 앱에서 이용할 수 있고, 앱 전용 혜택과 알림 기능도 제공한다.

앱에서는 보일러, 환기청정기, 주방기기, 숙면매트 등 경동나비엔 제품 정보를 확인할 수 있다. 설치가 필요한 제품은 상담 신청을 할 수 있고, 구매 이후에는 A/S 신청, 1대1 문의, 자가진단 기능 등을 통해 사후 관리 서비스를 이용할 수 있다.

‘나비엔 하우스’ 앱은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 내려받을 수 있다.