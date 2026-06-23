[헤럴드경제=박병국 기자]오세훈 서울시장은 23일 “처음 이곳에서 영웅들을 모시게 되니 차오르는 감회가 이루 말할 수 없다”며 광화문광장에서 처음으로 6·25 전쟁 기념식을 개최하는 소회를 밝혔다.

오 시장은 이날 페이스북에 ‘영웅을 기억하는 방식이 그 나라의 품격을 결정합니다’라는 제목의 글을 올려 “오늘 저녁, 감사의 정원에서 처음으로 6·25 전쟁 기념식을 거행한다”며 이같이 썼다.

그는 “참 긴 시간이 걸렸다”며 “76년 전 대한민국이 세계의 피땀 어린 원조를 받던 나라에서, 이제는 당당하게 전 세계에 평화를 전하고 도움을 주는 국가로 우뚝 섰음을 보여주는 증거를 꼭 대한민국의 중심에 남기고 싶었다. 서울을 언제나 영웅을 기억하고 감사할 줄 아는 품격 있는 도시로 지켜내고 싶었다”고 했다.

오 시장은 “그 동안 이 공간을 두고 온갖 정치적 공세와 악의적인 폄훼가 쏟아지기도 했다”며 “보훈마저 진영의 잣대로 난도질하려는 모습을 보며 안타까운 마음도 컸다”고 말했다. 이어 “소모적인 정쟁의 소음이 떠난 자리에, 자유와 평화의 빛을 쏘아 올리는 23개의 기둥은 묵직하게 그 자리를 지켜냈다”며 “이제는 매일 수많은 시민이 찾아와 편하게 휴식을 누리는 일상의 안식처가 된 모습을 보며 큰 보람을 느낀다”고 했다. 그러면서 “정치적 폄훼는 순간이지만, 영웅을 향한 기억은 영원한 법”이라고 했다.

그는 “가족, 친구들과 함께 오셔서 감사의 정원이 뿜어내는 긍정과 자부심의 빛을 느껴보시라”며 “저는 반드시 서울을 언제나 영웅을 기억하는 도시, 늘 영웅에게 감사할 줄 아는 품격 있는 도시로 지켜내겠다”고 했다.