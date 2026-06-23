[헤럴드경제=박연수 기자] 한국피자헛이 23일 새 로고(사진)를 공개했다. 일상 속에서 소비자에게 즐거운 순간을 전한다는 브랜드 철학을 담았다.

이번 변화를 통해 피자헛은 다양한 연령층, 특히 젊은 세대와의 접점을 넓히고 브랜드에 대한 친근함과 호감도를 높여나갈 계획이다.

피자헛은 브랜드 새 단장 과정에서 가맹점주들의 부담을 최소화하기 위해 올해 재계약 대상 78개 매장에 대해 재계약비의 50%를 회사가 지원한다. 점주가 부담하는 나머지 50%도 해당 매장의 간판 교체 비용으로 전액 환원된다. 교체 비용이 이를 초과할 경우 초과분 또한 회사가 부담한다.

김정은 대표는 지난 1일 공식 취임 후 첫 CEO 레터를 통해 “가맹점 파트너들에게 가장 중요한 것은 결국 매장의 성장과 수익성이기 때문에 매달 매장 매출액 위주로 소통하겠다”고 전했다.

실제 피자헛의 5월 매출은 전년 동기 대비 40% 성장했다. 신제품 라인업이 매출 성장을 견인했다. 3월 출시한 치즈페스타 제품의 폭발적인 반응을 바탕으로 지난 5월 동일 매장 기준 40%의 매출 성장률을 달성했다.