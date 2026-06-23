거주자 판정·해외자산 양도세 등 재외국민 1대1 상담…익명도 가능

[헤럴드경제=배문숙 기자]세정당국이 고국으로 영구 귀국하고 싶지만, 거액 세금을 낼까 봐 주저하는 재외국민을 상대로 일대일 온라인 세무 상담에 나선다.

국세청은 내달부터 ‘국내 복귀(U-turn, 유턴) 희망 재외국민 맞춤형 국세 상담’ 서비스를 시작한다고 23일 밝혔다.

장기 해외 거주자나 국내 복귀 희망 재외국민이 국내 복귀에 따른 국세 관련 의문점을 국제세원담당관실 직원에게 일대일 화상 통화나 전화로 묻고 답변을 들을 기회를 제공한다.

상담을 원하면 국세청 홈페이지에서 내려받은 신청서를 작성해 이메일이나 팩스로 보내면 된다. 신청은 이날부터 가능하다.

국세청은 상담 정보를 비밀로 철저히 보호하겠다고 밝혔다. 신청서에 개인 정보를 기재하지 않고 익명으로 상담받을 수 있다.

국세청이 해외에서 형성한 자산을 한국으로 반입할 때 거액의 세금을 내야 할까 봐 국내 복귀 결정을 주저하는 이들을 위해서 상담 서비스를 시작한다. 널리 퍼진 잘못된 정보를 바로잡는 창구로도 활용할 계획이다.

국세청 관계자는 “해외에 거주했을 때 번 소득도 한국 거주자로 봐서 모두 과세한다는 식의 잘못된 정보가 만연해 있다”며 “국외자산 양도·증여 때 한국에도 세금을 내야 하는 고민 등도 복귀를 쉽게 결정하지 못하게 하는 요인”이라고 설명했다.

국세청은 구체적으로 국내 세금 납부 기준이 되는 거주자 판정, 해외자산 관련 상속·증여·양도소득세, 해외금융계좌 신고제도, 세무민원 절차 등 상담을 제공한다.

거주자 1가구 1주택 양도세 비과세나 외국납부세액공제 등 절세 팁도 안내할 예정이다.

재외동포청에 따르면 2024년 기준 재외국민 총 700만명이다. 미국(256만명), 중국(185만명), 일본(96만명) 등 순으로 많다.

지난해 영주귀국자 중 60대 이상은 60% 이상으로, 상담 서비스가 고령자 귀국 증가에 도움이 될 것으로 국세청은 기대했다.

국세청은 재외동포청과 코트라(KOTRA) 등과 협력해 현지 한인회를 비롯한 교민단체에 안내자료를 배포할 예정이다.

임광현 국세청장은 “이번 세무 상담 서비스가 한국을 떠나 해외에서 열심히 활동한 재외국민의 국내 복귀를 돕는 마중물 역할을 할 것으로 기대한다”며 “앞으로 상담팀 직원의 적극적인 노력을 부탁한다”고 밝혔다.