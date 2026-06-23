최태원 SK회장·고등교육재단 이사장 ‘KFAS 신진학자상’ 시상식서 격려사 “큰 나무로 성장해 더 많이 기여하길” “연결되고 협력할 때 더 큰 변화 이뤄”

최태원 SK 회장이 “인공지능(AI) 시대를 맞아 인재 기준도 달라지고 있다”며 “자신의 연구와 전문 분야에서 AI와 어떻게 협력하고 활용할지 고민해야 한다”고 강조했다.

23일 SK에 따르면 한국고등교육재단(KFAS) 이사장을 맡고 있는 최 회장은 22일 서울 강남구 KFAS 빌딩에서 ‘KFAS 신진학자상’ 수상자들과 해외유학을 떠나는 장학생들에게 “한 사람이 큰 나무로 성장하면 그 아래 또 다른 생명이 자라 결국 숲을 이루듯 여러분도 각자 자리에서 큰 나무가 돼 더 많은 사람이 함께 성장할 환경을 만들어주길 바란다”며 이같이 말했다.

이날 행사에는 KFAS 신진학자상 수상자 3명, 해외유학장학생 33명, 김유석 한국고등교육재단 대표, 재단 관계자 등 120여명이 참석했다. KFAS 신진학사상은 박사학위 취득 후 독립 연구자로 도약하는 초기 단계 연구자를 지원하기 위해 신설됐다. 수상자로는 김진환 경희대 의과대학 교수, 양재석 전남대 지리학과 교수, 최석영 연세대 언론홍보영상학부 교수가 선정됐다.

최 회장은 격려사에서 “개인 한 명의 기여도 중요하지만 여러 사람이 연결되고 협력할 때 훨씬 더 큰 변화를 만들 수 있다”며 “재단 역시 인재들이 서로 교류하고 협력해 새로운 사회적 가치를 창출할 수 있도록 플랫폼 역할을 계속해 나가겠다”고 말했다.

그러면서 “음수사원(飮水思源, 우물을 마실 때 우물 판 사람을 기억하라)의 마음으로 오늘의 성취가 개인의 재능과 노력만이 아니라 사회가 만들어준 기회 덕분에 가능했다는 점을 기억해달라”며 “자신을 키워준 사회에 재능과 역량으로 이바지하는 인재가 돼달라”고 당부했다.

KFAS 신진학자상 첫 수상자들에게는 “이 상은 더 큰 도전을 응원하는 의미를 담고 있다”며 “앞으로 어떤 연구와 노력으로 세상에 이바지하고 변화를 만들어 가느냐가 이 상의 진정한 의미를 완성할 것”이라고 격려했다.

올해는 사회혁신 영역을 중심으로 사회 문제에 새로운 접근법을 제시할 사회과학 분야 연구자를 대상으로 했다. 각 수상자에게는 연구지원금 등 총 4000만원이 주어진다. 재단은 연구비 지원을 넘어 신진 연구자가 세계적 수준의 학자로 성장할 수 있도록 학술 네트워크 형성을 돕는다.

김유석 한국고등교육재단 대표는 “KFAS 신진학자상은 완성된 업적이 아니라 연구자의 가능성에 투자하는 상”이라며 “젊은 학자들이 자유롭게 탐구하고 세계적 연구자로 성장하도록 돕는 대한민국 대표 학술상으로 키워가겠다”고 말했다.

한편, 한국고등교육재단은 고(故) 최종현 SK그룹 선대회장이 1974년 ‘10년을 내다보며 나무를 심고, 100년을 내다보며 인재를 키운다’는 십년수목 백년수인 신념으로 설립한 공익재단이다. 우수한 인재 양성에 충실하겠다는 뜻에서 재단명에도 회사 이름이나 설립자 아호를 넣지 않았다. 1998년 제2대 이사장으로 취임한 최태원 회장은 선대회장 뜻을 이어받아 인재 육성 범위와 방식을 지속적으로 확장해왔다. 한영대 기자