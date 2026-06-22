신규 BI 공개…디지털 환경 최적화

현대건설의 대표 아파트 브랜드 ‘힐스테이트(HILLSTATE)’가 론칭 20주년을 맞아 대대적인 브랜드 리뉴얼을 단행하고 미래 주거 트렌드 선도에 나선다. 현대건설은 22일 새로운 브랜드 아이덴티티(BI·사진)를 전격 공개하고, 주거 리더로서의 입지를 다지기 위한 맞춤형 서비스와 대규모 캠페인을 동시 전개한다고 밝혔다.

지난 2006년 9월 ‘집에 담고 싶은 모든 가치’라는 슬로건으로 첫선을 보인 힐스테이트는 지난 20년간 대한민국 주거 문화를 이끌며 생활 편의와 공간의 품격을 높이는 혁신을 거듭해왔다.

이번에 새롭게 리뉴얼된 BI는 힐스테이트가 가진 고유의 헤리티지를 계승하면서도 한층 직관적이고 간결한 형태로 다듬어진 것이 특징이다. 기존의 유려한 곡선 미학은 유지하되 현대적이고 명료한 실루엣을 적용해 인쇄물과 단지 사인물은 물론, 스마트폰을 비롯한 모바일·디지털 환경에서의 가시성과 확장성을 크게 끌어올렸다. 브랜드 시그니처 컬러인 버건디 역시 명도와 채도를 미세하게 조정해 세련되면서도 시각적인 안정감을 주도록 리터칭했다. 이와 함께 주거 철학을 구체화한 서비스 혁신도 추진된다. 그동안 하이엔드 브랜드인 디에이치(THE H) 가구에만 제한적으로 제공되던 맞춤형 주거 서비스 ‘H 컬처클럽’을 힐스테이트 단지까지 확대 적용한다. 신혜원 기자