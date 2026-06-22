건설업계의 고질적인 문제인 인력 고령화와 공사비 급등을 해결할 열쇠로 인공지능(AI)과 디지털 트윈이 주목받는 가운데, 국내 1위 건설사업관리(PM) 기업 한미글로벌이 미래 성장 동력 모색에 나섰다.

한미글로벌은 창립 30주년을 기념해 19일 서울 강남구 포스코센터 아트홀에서 ‘글로벌 PM 서밋(Global PM Summit) 2026’(사진)을 열었다. ‘AI 시대, 글로벌 PM의 미래를 다시 쓰다’라는 슬로건 아래 진행된 이번 행사에는 독일과 이스라엘 등 전 세계 건설 AI 분야의 석학들이 모여 현재 상용화 단계에 접어든 최신 기술과 구체적인 데이터를 공유했다. 기조연설자로 나선 글로벌 PM·원가관리 기업 터너앤타운젠드의 데이비드 와이솔 최고운영책임자(COO)는 향후 AI가 PM 업무의 최대 절반까지 자동화할 수 있다고 내다봤다. 다만 와이솔 COO는 “AI의 본질적인 가치는 인간을 대체하는 것이 아니라, 전문가의 역량을 고도화하고 데이터에 기반한 의사결정을 돕는 데 있다”고 설명했다. 신혜원 기자