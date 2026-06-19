대미 흑자 1114.2억달러 전년比 55.5억달러↓ 자동차·철강 등 관세 부과 품목 수출 감소 영향

[헤럴드경제=김벼리 기자] 지난해 한국의 대미 경상수지 흑자 규모가 6년 만에 감소했다. 자동차·철강 등 관세 부과 품목 수출이 감소한 영향이다. 대중국 경상수지 적자 규모는 253억달러 수준으로 4년 연속 적자 행진을 이어갔다.

한국은행이 19일 발표한 ‘2025년 지역별 국제수지(잠정)’ 자료에 따르면 지난해 경상수지 흑자는 1230억5000만달러로 전년(999억7000만달러)보다 확대됐다.

국가별로 보면 미국 대상 흑자는 1114억2000만달러로 역대 최대였던 전년(1169억7000만달러)보다 55억5000만달러 축소됐다. 대미 경상수지 흑자는 2019년 이후 6년 만에 축소됐다. 다만 흑자 규모는 역대 2위였다.

부문별로 보면 상품수지 흑자(1119억8000만달러)가 반도체, 스마트폰 등 IT 품목 수출이 늘면서 전년(1092억2000만달러)보다 커졌다.

한은은 “관세 부과 대상 품목 수출이 줄었으나 IT 수출이 이를 만회하면서 상품수지 흑자 규모가 커졌다”고 설명했다.

대미 본원소득수지(160억5000만달러)와 본원소득수지 내 투자소득수지(156억4000만달러)는 전년(181억5000만달러·176억4000만달러)보다 흑자 규모가 줄었다.

해외 현지법인 영업이익이 줄고 일부 국내 법인이 해외 본사에 거액 배당을 집행한 영향이다.

서비스수지는 146억2000만달러 적자를 기록했다. 지식재산권사용료 등의 지급 증가로 전년(-88억8000만달러)보다 적자폭이 확대됐다고 한은은 설명했다.

작년 지식재산권사용료수지는 42억8000만달러 적자를 기록했다.

박성곤 한은 국제수지팀장은 “작년 대미 관세 영향이 크게 나타나면서 품목 관세가 부과된 일반 기기, 자동차, 철강 등 항목을 중심으로 수출이 감소해 대미 흑자 규모가 줄었다”며 “국내에서 첨단기술 제품 생산이 늘면 대미 지식재산권사용료 지급이 늘어나는 경향이 있다”고 설명했다.

올해 지역별 경상수지 전망에 대해서는 “반도체 수출 호조세가 이어지고 있고, 반도체 주요 수출국 중 미국도 큰 부분을 차지하고 있어서 올해는 대미 경상수지 흑자폭이 다시 커질 것으로 예상한다”며 “다만 관세 부과 품목은 수출에 안 좋은 흐름이 이어지고 있고, 중동 분쟁으로미국산 에너지 수입이 늘어난 점은 하방 요인으로 작용할 수 있다”고 말했다.

지난해 대중국 경상수지는 253억2000만달러 적자를 기록했다. 2022년 이래 적자가 이어지고 있다.

적자 규모는 전년(-234억5000만달러)보다 확대돼 2023년(-283억달러)에 이어 역대 두 번째로 컸다.

철강, 화공제품을 중심으로 수출이 감소하고 승용차·선박 수입은 증가하면서 상품수지 적자(-338억4000만달러) 규모가 전년(-293억1000만달러)보다 커졌다.

대일본 경상수지는 203억달러 적자로 전년(-179억7000만달러)보다 23억3000만달러 커졌다.

반도체 제조장비 수입이 늘면서 상품수지 적자폭(-101억2000만달러→-115억3000만달러)이 확대됐으며, 여행수지 적자가 늘면서 서비스수지도 51억7000만달러 적자를 기록했다.

유럽연합(EU)과 거래에서는 244억2000만달러 흑자를 기록했다. 전년(222억2000만달러)보다 흑자 규모가 확대됐다. 반도체, 승용차 등 수출 증가로 상품수지 흑자폭이 커지고, 배당지급 감소로 본원소득수지도 흑자 규모가 커졌다고 한은은 설명했다.

박 팀장은 “미국 관세로 국내 기업이 수출 경로를 다변화한 것도 대 EU 경상수지 흑자폭 증가에 일부 기여했다”고 설명했다.

동남아시아와 거래에서도 718억4000만달러 흑자를 기록해 전년(634억4000만달러)보다 규모가 확대됐다. 역시 반도체 수출 증가로 상품수지 흑자폭이 커졌으며, 서비스수지도 여행 및 기타사업서비스수입 증가로 흑자로 전환한 영향이다.

대중동 경상수지 적자(-679억6000만달러→-497억5000만달러) 규모는 국제 유가 하락으로 원유 등 원자재 수입이 줄면서 축소됐다.

지난해 금융계정을 보면, 내국인의 해외직접투자(자산)는 412억3000만달러를 기록했다.

중국(-15억6000만달러)을 제외하고 미국(200억3000만달러), EU(45억5000만달러), 동남아(110억9000만달러) 등 대부분 지역에서 순투자를 기록했다.

다만 대미 직접투자 규모는 인플레이션 감축법(IRA) 지원 축소 우려 등으로 전년(255억8000만달러)보다 줄었다. 외국인의 국내 직접투자(부채)는 158억달러로 전년(128억6000만달러)보다 증가했다.

빅테크 기업의 국내 AI(인공지능) 데이터센터 투자 등이 늘면서 미국의 국내 직접투자가 45억2000만달러로 전년(+2억달러)보다 많이 늘어난 영향이다.

작년 내국인의 해외증권투자(자산)는 1402억8000만달러로 전년(669억7000만달러)의 두배를 훌쩍 넘어 역대 최대를 기록했다. 해외주식투자는 전년 421억6000만달러에서 1143억5000만달러로 크게 늘어 역시 역대 최대였다. 이 중 대미주식투자액은 전년(371억5000만달러)보다 2.4배로 늘어난 905억7000만달러로 마찬가지로 역대 최대 규모였다. 전체 주식투자 중 미국이 차지하는 비중은 79.2%에 이른다.

외국인의 국내 증권투자(부채)도 1년 새 213억6000만달러에서 525억4000만달러로 2.5배로 늘었다.