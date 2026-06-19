K-뷰티 체험·홍보관 부산점 개소 지역 중소 화장품 브랜드 육성, 글로벌 도약 발판 기대

[헤럴드경제=이태형 기자] 보건복지부는 19일 부산 서면에 국내 중소기업 화장품 종합 전시·체험 공간인 ‘K-Beauty Play(이하 뷰티플레이)’ 부산점(3호점)을 개소했다고 밝혔다.

복지부는 2021년과 2024년 각각 뷰티플레이 명동점(1호점)과 홍대점(2호점)을 열고, 피부 측정, 화장(메이크업) 체험, 개인 맞춤 색상(퍼스널 컬러) 진단, 뷰티 일일 수업(원데이 클래스) 등 다양한 체험 서비스를 제공해 왔다.

48만 명이 방문해 약 13만 명이 뷰티 체험 서비스를 이용했다. 그 중 74.6%인 9만8000명이 외국인 관광객이다.

뷰티플레이는 현재까지 1128개 중소기업의 5993개 제품을 전시하며 유망 중소 화장품 브랜드와 국내외 소비자를 연결하는 K-뷰티 체험·홍보 대표 플랫폼으로 자리매김했다.

비수도권의 K-뷰티 체험·홍보 창구가 될 부산점은 전시 브랜드의 50% 이상을 충청권 이남에 소재한 기업으로 구성해 지역 중소 화장품 브랜드의 인지도 향상과 해외 진출을 지원할 계획이다.

복지부는 뷰티플레이 부산점 개소를 계기로 지역 화장품 기업의 해외 진출 지원 기반을 강화하고, 수출지원 사업과 연계해 K-뷰티의 글로벌 성장을 뒷받침할 계획이다.

이형훈 복지부 제2차관은 “K-뷰티가 세계 시장에서 눈부신 활약을 하며 수출 세계 2위로 도약한 배경에는 기술력과 창의력을 갖춘 중소 브랜드가 있다”며 “정부는 중소 브랜드가 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”고 밝혔다.