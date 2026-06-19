전남 동부권 ‘해상풍력 예비지구’ 지정 추진

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 여수엑스포컨벤션센터에서 개최된 ‘2026 해상풍력 공급망 컨퍼런스 전시회’가 국내외 해상풍력 산업 관계자들의 높은 관심 속에 마무리됐다고 밝혔다.

한국풍력산업협회와 전라남도가 공동 주최한 이번 행사는 국내 최대 규모 해상풍력 공급망 전문 전시회로 국내외 기업과 연구기관, 공공기관, 지자체 관계자 등 2000여 명이 참석한 가운데 지난 17~18일 열렸다.

행사에는 해상풍력 관련 기업 73개 사가 참여해 총 102개 부스를 운영했으며, 개막식과 컨퍼런스, 비즈니스 상담회, 전문 세미나, 네트워킹 프로그램 등을 통해 최신 기술과 산업 동향을 공유하고 기업 간 비즈니스 협력 확대 방안을 논의했다.

여수시는 산업통상부 공공주도 대규모 해상풍력 단지개발 지원사업에 선정돼 2027년까지 총사업비 80억 원을 투입해 3GW 규모의 해상풍력 단지 개발 사업을 추진하고 있다. 또한 ‘해상풍력 특별법’에 따른 예비지구 지정 공모에도 참여할 예정이다.

정기명 여수시장은 “여수는 해상풍력 자원과 항만 인프라, 국가산업단지를 보유한 대한민국 해상풍력 산업의 최적지”라며 “공공주도 해상풍력 단지개발을 통해 에너지 전환과 지역 상생을 실현하고 대한민국 해상풍력 중심도시로 도약하겠다”고 말했다.