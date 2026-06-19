18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 대표팀 골키퍼 김승규가 공중볼을 처리하는 과정에서 이기혁과 부딪히고 있다. [연합]
18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 대표팀 골키퍼 김승규가 공중볼을 처리하는 과정에서 이기혁과 부딪히고 있다. [연합]

[헤럴드경제=민상식 기자] 한국 축구대표팀이 2026 북중미 월드컵 개최국 멕시코에 져 조 1위 등극에 실패했다.

홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 19일(이하 한국시간) 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 대회 조별리그 A조 2차전에서 멕시코에 0-1로 패했다.


mss@heraldcorp.com