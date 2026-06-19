[헤럴드경제=민상식 기자] 한국 축구대표팀이 2026 북중미 월드컵 개최국 멕시코에 져 조 1위 등극에 실패했다.
홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 19일(이하 한국시간) 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 대회 조별리그 A조 2차전에서 멕시코에 0-1로 패했다.
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입력 2026-06-19 11:58:12 수정 2026-06-19 12:15:38
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[헤럴드경제=민상식 기자] 한국 축구대표팀이 2026 북중미 월드컵 개최국 멕시코에 져 조 1위 등극에 실패했다.
홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 19일(이하 한국시간) 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 대회 조별리그 A조 2차전에서 멕시코에 0-1로 패했다.
[단독] 종로구, 세운4구역 ‘고시’ 주저한 공무원 조사 착수 [서울N]
[헤럴드경제=박병국 기자] 종로구가 정문헌 구청장의 세운 4구역 사업시행계획 변경인가 결재 직후 고시를 주저한 직원들에 대한 경위 조사에 착수한 것으로 19일 확인됐다. 더불어민주당 소속 유찬종 구청장 당선인이 인허가시 직원에 대한 감사를 진행하겠다고 밝힌 가운데, 실무자들이 양측에서 모두 압박을 받는 상황이 된것이다. 종로구 고위 관계자는 이날 헤럴드경제
‘남궁민♥진아름’, 결혼 4년 만에 임신…“곧 출산, 새 가족 맞는다”
[헤럴드경제=장연주 기자] 배우 남궁민(49), 진아름(37) 부부가 결혼 4년만에 부모가 된다. 남궁민 소속사 935엔터테인먼트는 18일 “남궁민 배우와 진아름 배우 부부에게 소중한 새 생명이 찾아왔다”며 진아름의 임신 소식을 알렸다. 소속사는 “두 사람은 감사하고 설레는 마음으로 건강과 안정을 최우선으로 하며 새로운 가족을 맞이할 준비를 하고 있다”며 “남궁민 배우와 가족에게 찾아온 소중한 축복을 따뜻한 마음으로 함께 축하해 주시길 바라며, 앞으로도 많은 응원과 관심 부탁드린다”고 밝혔다. 남궁민과 진아름은 지난 2015년 남궁민이 연출한 영화 ‘라이트 마이 파이어’에서 각각 배우와 감독으로 만나 연인으로 발전했고, 이듬해 연인 사이를 인정한 뒤 7년간의 공개 끝에 지난 2022년 10월 결혼했다. 진아름은 2008년 서울 컬렉션에서 모델로 데뷔했으며, ‘프로젝트 런웨이 코리아 시즌2’에도 출연하며 모델로도 활동했다. 남궁민은 올 7월4일 첫방송되는 KBS 2TV 토일극 ‘결혼의
단독 [단독] ‘딸 돌 반지가 날아갔다’…10년 믿은 금은방 사장 벌써 100명 넘게 당했다 [세상&]
서울 종로구 H 주얼리시티 1층에서 15년 넘게 영업해온 금은방 대표 50대 이모 씨는 고객들에게 금 투자 수익과 배당을 약속하며 현금과 금을 받아 챙긴 뒤 잠적한 의혹을 받고 있으며, 피해자들에 따르면 지난 3일 첫 고소장이 접수된 이후 약 100건 이상의 고소가 접수됐으며 경찰은 이를 병합해 수사 중이다.
[영상] “114평인데 4억대라고?” 13억 하던 광주 2층집 급락 이유는 [부동산360]
경기 광주시 신현동에 위치한 114평 규모 단독주택이 세 차례 유찰을 거치면서 최저매각가격은 감정가의 34% 수준인 4억5557만원까지 낮아졌는데, 감정평가 당시 토지 감정가만 10억2921만원이었다는 점을 고려하면 가격 부담은 상당히 낮아진 셈이다.