8.5m급 레저선박 수출 성사…남미 시장 진출도 추진 지난해 지원기업 수출 70억원…올해 100억원 목표

[헤럴드경제=김선국 기자] 국산 레저선박이 미국 시장에 진출한다. 국내 중소 조선업체가 제작한 요트가 미국 안전기준을 통과하며 수출에 성공하면서 국내 레저선박 산업의 해외 판로 확대 기대감도 커지고 있다.

한국해양교통안전공단(KOMSA)은 19일 요트·보트 전문기업 에스컴텍의 미국 수출을 지원했다고 밝혔다.

이번에 수출되는 선박은 길이 8.5ｍ, 7.93톤(t)급 레저용 요트다. 수출 가격은 척당 약 4억원 규모다.

레저선박은 국가마다 안전기준과 인증 절차가 달라 중소기업이 해외 시장에 진출하는 데 어려움을 겪는 경우가 많다. 공단은 에스컴텍이 미국 선박 안전기준을 충족할 수 있도록 설계 단계부터 검사까지 기술 지원을 제공했다.

에스컴텍은 이번 미국 수출을 발판으로 남미 시장 진출도 추진하고 있다. 현재 파라과이 현지 업체와 수출 협의를 진행 중이며 공단도 관련 기술 지원을 이어갈 계획이다.

공단의 수출 지원 사업도 성과를 내고 있다. 지난해 맞춤형 기술지원을 받은 선박·기자재 중소기업 7곳은 총 70억원 규모의 수출 실적을 올렸다.

공단은 올해 지원 대상을 10개사로 확대해 연간 수출 100억원 달성을 목표로 하고 있다. 지원 분야는 선박·기자재 안전성 검증, 기술자료 번역, 해외 규제 자문 등이다.

안영철 한국해양교통안전공단 이사장은 “국내 중소 레저선박 기업의 기술력이 글로벌 시장에서 인정받은 사례”라며 “중소기업의 해외 판로 확대를 위한 지원을 이어가겠다”고 말했다.