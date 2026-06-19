김승수 원내수석부대표 “민주당, 상임위 겁박 멈춰야”

[헤럴드경제=양대근·윤채영 기자] 정점식 국민의힘 정점식 원내대표는 코스피가 사상 처음으로 9000포인트 시대를 연 것과 관련 “이재명 정부가 코스피 수치에 도취하지 말고 경제의 구조적 체질 개선과 경쟁력 강화를 위한 부동산, 세제, 노동 등 경제 정책 기조를 전면적으로 전환할 것을 촉구한다”고 강조했다.

19일 정 원내대표는 국회에서 열린 원내대책회의에서 “이 대통령과 정부는 사상 최초 코스피 9000에 도취하고 자화자찬할 때가 아니다”면서 “오히려 ‘코스피 지수가 기쁨보단 박탈감을 안겨주는 숫자가 되고 있다’는 지적에 겸허히 귀기울여야 한다”면서 이같이 밝혔다.

정 원내대표는 “올해 들어 어제까지 사이드카가 26번이나 발동됐다. 글로벌 금융위기가 있던 2008년 연간 발동 횟수와 동일한 수치를 반년 만에 기록한 것”이라며 “주가가 오른 종목은 109개에 불과했고 보합은 17개, 떨어진 종목은 791개였다”고 설명했다.

아울러 “(지수의) 급등과 급락을 반복하는 불안한 시장이 건강하다고 말할 수는 없다”며 “무엇보다 가장 심각하게 봐야 할 문제는 뉴노멀이 된 고환율이다. 이 대통령은 고환율이 일시적인 현상이라 말했다. 과연 근거와 정보에 입각한 올바른 판단으로 볼 수 있느냐”고 꼬집었다.

김승수 국민의힘 원내운영수석부대표는 이날 후반기 국회 원구성 협상과 관련 한병도 더불어민주당 원내대표가 발언한 ‘경제 관련 상임위 회수’ 언급 등에 대해 “마치 모든 상임위원장이 민주당 몫인데 선심 쓰듯 나눠다는 어투와 함께 마음에 들지 않으면 가져가야겠다는 겁박을 스스럼없이 한다”면서 “민주당은 지방선거에서 나타난 민심을 제대로 헤아리고 반성하기는커녕 여전히 독선과 오만을 보이고 있다”고 지적했다.