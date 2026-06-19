18일 마곡 LG사이언스파크에서 MOU 체결 LG CNS 데이터센터 등에 수소연료전지 적용 검토 RX·AX·PdM 부문 첨단 기술 융합 시너지 창출 추진

[헤럴드경제=고은결 기자] 두산과 LG CNS가 인공지능(AI), 에너지, 로보틱스 등 전방위 사업 협력에 나선다.

두산은 지난 18일 서울 마곡동 소재 LG사이언스파크에서 LG CNS와 ‘데이터센터, 수소드론 물류, AI 전환(AX) 및 로봇 전환(RX) 사업 영역에서 글로벌 경쟁력 확보’를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다.

협약식에는 유승우 두산 사장과 현신균 LG CNS 사장 등 관계자들이 참석했다. 양사는 협약 체결일로부터 1개월 이내에 사업협력추진체를 구성하고 세부 운영 방안을 수립할 계획이다.

양사는 우선 데이터센터 및 클라우드 사업에서 시너지를 모색한다. LG CNS가 영위 중인 데이터센터 사업에 두산모빌리티이노베이션의 고효율 수소연료전지(PEMFC)를 도입하는 방안을 구체화하고, 두산이 운영 중인 클라우드 및 데이터센터 인프라를 LG CNS의 기술력을 바탕으로 고도화하는 방안도 함께 협의해 나갈 예정이다.

친환경 모빌리티를 활용한 물류 혁신에서도 협력한다. 지난해부터 양사가 추진한 수소연료전지 기반 수직이착륙 비행체(VTOL) 물류 사업을 본격화하기 위한 협력 방안을 모색한다.

로봇 전환(RX)과 AI 전환(AX) 분야에서는 양사의 첨단 기술을 융합한다. 로봇 및 휴머노이드 관련 사업 개발을 위해 수소연료전지와 LG CNS의 로봇 학습·운영 플랫폼 ‘피지컬웍스(PhysicalWorks)를 결합한다. 또한 두산의 에이전틱 AI 경쟁력 강화를 위해 LG CNS의 에이전틱 AI 플랫폼을 기반으로 한 활용 사례를 발굴하고 로드맵을 함께 만든다.

이 외에도 양사는 제조·발전 설비 및 대형 플랜트를 대상으로 에이전틱 AI, 수소드론, 디지털 트윈 기술을 접목한 ‘이상 징후 진단·정비 시나리오’ 제안 등 자율형 유지보수 체계 구축에도 협력한다.

현신균 LG CNS 사장은 “제조 현장의 AI 설비 예측부터 로봇을 활용한 산업 혁신까지 실제 사업화로 이어지는 협력 성과를 빠르게 만들어내겠다”고 말했다. 유승우 두산 사장은 “데이터센터부터 로봇, AI까지 아우르는 이번 협력으로 양사의 미래가치를 한층 더 제고해 나갈 것”이라고 전했다.