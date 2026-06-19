데이터 수집·분석·모델 운영·시각화 등 통합 지원 고객 도입 사례 공개…기존 대비 수십 배 성능 개선 SAS 설루션 통해 금융·제조·공공·유통 맞춤형 분석 제공

[헤럴드경제=고재우 기자] 코오롱베니트가 글로벌 기업 SAS와 손잡고, 국내 기업용 인공지능(AI) 분석 플랫폼 시장 공략에 박차를 가한다.

코오롱베니트는 지난 18일 서울 광화문 포시즌즈 호텔에서 열린 ‘SAS 이노베이트 온 투어 서울 2026’에서 기업의 데이터 수집부터 분석, 모델 운영, 시각화, AI 실행까지 연결하는 SAS 기반 분석 플랫폼 전략을 소개했다고 19일 밝혔다.

코오롱베니트는 국내 유일 SAS 공식 총판이다. SAS 기반 분석 설루션 컨설팅, 구축, 기술지원, 운영 안정화 등까지 통합 지원하고 있다.

이번 행사에서 안성무 코오롱베니트 SAS사업팀 수석은 ‘실시간 분석을 통한 즉각적 가치 실현’을 주제로 발표했다. 그는 SAS 바이야(Viya)를 중심으로 스피디스토어(SpeedyStore), 데이터 메이커(Data Maker), 에이전틱 AI 등 SAS 설루션을 결합한 ‘고객 맞춤형’ 분석 환경 구축 방안을 제시했다.

SAS 바이야는 데이터 분석, 머신러닝, 모델 관리, 데이터 관리, 시각화를 통합 지원하는 엔터프라이즈 AI 플랫폼이다. 여기에 합성데이터 생성과 품질 검증을 지원하는 SAS 데이터 메이커, AI 실행과 업무 자동화를 돕는 에이전틱 AI, 실시간 데이터 처리를 지원하는 스피디스토어를 결합한다. 이를 통해 고객이 데이터를 실제 업무 의사결정에 빠르게 활용할 수 있도록 지원한다.

이날 발표에서는 가전·모바일 고객 서비스 분야의 고객사 구축 사례도 소개됐다. 고객사는 스피디스토어 도입 후, 주요 분석 워크로드에서 기존 대비 수십 배의 쿼리 성능 향상을 기록했다. 특히 일일 AS 접수 집계, 고객 세분화, 엔지니어 스케줄 최적화, 월간 품질 리포트 등 작업 속도를 단축했다. 이에 따라 야간 배치 시간과 운영 비용 역시 절감됐다.

코오롱베니트는 금융, 제조, 공공, 유통 등 산업별 데이터 분석 수요를 공략할 계획이다. 제조 분야에서는 설비 데이터 기반 품질 이상 탐지, 금융 분야에서는 이상 거래 탐지와 리스크 관리, 공공 분야에서는 행정 데이터 통합 분석, 유통 분야에서는 고객 행동 분석과 개인화 추천 등에 SAS 설루션을 적용할 수 있다.

코오롱베니트 관계자는 “AI 시대 경쟁력은 데이터를 얼마나 빠르게 분석하고, 실제 업무 실행으로 연결하느냐에 달려 있다”며 “코오롱베니트는 SAS 바이야를 중심으로 다양한 SAS 솔루션을 결합해 고객의 분석 환경을 고도화하고, 산업별 AI 활용 사례를 확대해 나가겠다”고 말했다.