‘경량화·친환경’ 효과 경량 카펫 교체 올해 조기 완료 엔진 세척 100% 자체 정비 전환 연내 마무리

[헤럴드경제=서재근 기자] 진에어가 연료 효율 개선을 바탕으로 비용 감축과 탄소 배출 저감까지 연결되는 선순환 구조 구축에 속도를 내고 있다.

진에어는 항공기 경량화를 위한 ‘기내 경량 카펫 교체’를 올해 말까지 마무리하기로 했다고 19일 밝혔다. 이 작업은 2028년 중순까지 진행할 예정이었으나 연료비 절감 효과를 극대화하기 위해 완료 시점을 대폭 앞당겼다는 게 회사 측의 설명이다.

현재 교체 대상인 B738NG, B737-8계열 항공기 29대 가운데 16대에 대한 작업을 마쳤으며 교체가 완료되면 항공기 1대당 무게가 70~80㎏가량 줄어들게 된다. 연간 운항 편수를 고려하면 매년 2340톤 이상의 탄소 배출 감소 효과가 기대되며 이는 축구장 약 310개 면적에 소나무 숲을 조성하는 것과 맞먹는 규모다.

특히, 이번엔 도입되는 경량 카펫은 기존 대비 무게가 38%나 줄어 탁월한 경제성과 친환경성을 확보했다는 평가를 받고 있어 향후 도입될 차세대 항공기에도 모두 적용해 나간다는 방침이다.

아울러 엔진 성능을 최적화하는 ‘워터 워시’ 작업을 자체 수행 체제로 전환한다. 엔진 내부의 이물질을 고압의 물과 세정제로 제거하는 이 작업은 연소 효율 개선 및 엔진 배기가스 온도를 낮춰 엔진 수명을 연장하고 운항 안정성을 높이는 데 핵심적인 역할을 한다.

진에어는 엔진 세척 장비 구매 등을 통해 올해 안에 100% 자체 수행 체제를 구축, 연간 수억 원 규모의 정비 비용을 절감할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

또한, 운항 현장에서는 연료 소모 최소화를 위해 일본, 대만 등 주요 취항 노선을 중심으로 항로 단축 노선을 위해 다각적인 검토를 진행하고 있다. 그 성과로 올해 상반기 이시가키 관제 당국과 협의해 이시가키~인천 노선의 단축 항로를 개발했으며, 시험 운항을 거쳐 지난 4월 중순부터 정식 운영 중이다.

해당 단축 항로 사용하면 비행 거리는 기존 대비 약 100㎞ 줄어들며 편도당 평균적으로 7분의 비행시간과 약 227㎏의 연료를 절감할 수 있다. 또한 지상에서는 엔진 하나만을 사용하는 ‘원엔진 택싱’을 적극 시행하고 있다. 이는 착륙 후 지상 이동 시 엔진 두 개 중 하나를 끄고 주행하여 탄소 배출과 연료 소모를 동시에 줄이는 방식이다.

진에어 관계자는 “어려운 경영 여건 속에서 운항 경쟁력 제고와 비용 절감을 위해 전사적인 노력을 기울이고 있다”며 “항공기 운영 프로세스 전반의 비용 절감 노력이 친환경 성과로까지 이어지는 선순환 구조를 구축해 지속 가능한 경쟁력을 한층 강화하겠다”고 말했다.

한편, 진에어는 앞서 지난 4월 부산~미야코지마 노선과 제주~홍콩 노선을 신규 취항한 데 이어 오는 8월 18일부터 중국 산둥반도의 해안 도시 옌타이 노선의 정기편 운항을 재개하는 등 고객들의 여객 편의 제고를 위해 노선 확장에 적극 나서고 있다.