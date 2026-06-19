건설경기 침체 속 파트너사 유동성 지원 롯데건설 20억, 하나은행 60억 동반 출연

[헤럴드경제=신혜원 기자] 롯데건설은 지난 18일 서울 을지로 하나은행 본점에서 하나은행, 신용보증기금과 파트너사 지원을 위한 ‘상생 및 동반성장을 위한 금융지원 업무협약’을 체결했다고 19일 밝혔다.

이날 협약식에는 오일근 롯데건설 대표이사와 이호성 하나은행장, 강승준 신용보증기금 이사장이 참석했다. 이번 협약은 원자재 가격 상승과 건설 경기 침체 장기화로 유동성 확보에 어려움을 겪는 파트너사들을 지원하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 롯데건설과 하나은행은 신용보증기금에 각각 20억원, 60억원씩 총 80억원을 공동 출연한다. 신용보증기금은 이를 바탕으로 출연금액의 15배수인 총 1200억원 규모의 대출 보증서를 발급해 롯데건설 파트너사들을 지원할 예정이다.

지원 대상으로 선정된 파트너사는 기업별로 최대 30억원까지 금융 지원을 받을 수 있다. 대출 기간은 최대 10년으로 장기 운용이 가능하다.

롯데건설 관계자는 “대외 여건 악화로 재무 부담을 겪는 파트너사에 실질적인 금융 혜택을 제공하고자 금융권과 협력하게 됐다”며 “앞으로도 파트너사와의 동반성장을 최우선 가치로 두고 상생 협력 프로그램을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

한편 롯데건설은 파트너사 자금 안정을 위해 다양한 지원 프로그램을 가동 중이다. 현재 150억원 규모의 무이자 직접 대여금 제도를 통해 단기 유동성을 지원하고 있으며, 지급보증서 발급 비용도 지원하고 있다. 이와 함께 570억원 규모의 동반성장펀드를 조성해 대출 금리 감면 혜택도 제공한다.

아울러 우수 파트너사 선정을 통한 협력 관계 강화도 지속하고 있다. 최근에는 ‘2026년 우수 파트너사 시상식’을 열고 총 92개 우수 파트너사를 선정한 바 있다