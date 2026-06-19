2022년부터 울산캠퍼스 930억원 투자 산업차량·컴포넌트 통합 생산 거점 구축 산업차량 연간 생산능력 2만4000대로 확대 제품 완성 소요 기간 32% 단축 선진화 프로젝트 마무리

[헤럴드경제=한영대 기자] HD현대사이트솔루션은 18일 울산 동구 울산캠퍼스에서 산업차량 통합 공장 완공식을 개최했다고 19일 밝혔다.

이날 행사에는 조영철 HD현대 부회장, 송희준 HD현대사이트솔루션 대표를 비롯한 임직원과 협력사 등 주요 관계자 90여명이 참석했다.

이번에 완공된 생산시설은 HD현대사이트솔루션이 2022년부터 기존 울산캠퍼스 산업차량 공장에 약 930억원을 투자해 진행해 온 울산캠퍼스 선진화 프로젝트의 결과다.

먼저 생산 시설을 재편하며 산업차량과 컴포넌트 통합 생산 거점을 구축했다. 이에 따라 산업차량 연간 생산 능력은 기존 2만 대에서 2만4000대로 확대됐다. 산업차량 및 건설기계 부품(컴포넌트) 생산 규모도 17만개에서 22만개 규모로 늘어났다.

또 산업차량 공장에 프레임 공급 무인운반차량(AGV)과 조립라인 자동 컨베이어 등을 도입하고, 자재 창고와 성능·출하동 등을 신축해 자동화율을 높였다.

선진화 프로젝트의 효과로 제품 완성까지 소요되는 기간은 기존 대비 9일(32%)가량 단축될 예정이다. 생산성 역시 약 20% 향상될 것으로 기대된다.

송희준 HD현대사이트솔루션 대표는 “울산캠퍼스 선진화 프로젝트를 통해 품질과 생산 경쟁력을 한 단계 끌어올렸다”며 “전동지게차 풀라인업과 통합 생산 체계를 기반으로 2030년 산업차량 부문 매출 1조6000억원을 달성하겠다”고 말했다.

한편, HD현대사이트솔루션은 다음 달부터 10톤~18톤급 대형 전동지게차 라인업을 차례로 출시한다. 소형부터 대형에 이르는 제품 풀라인업을 구축하고, 친환경 장비 수요가 확대되는 글로벌 시장 공략을 강화한다는 계획이다. 최근 신흥국 중심으로 인프라 투자가 살아나고 있는 상황은 제품 판매에 유리하게 작용할 전망이다.